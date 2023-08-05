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5 августа, 12:51

"У нас лучшие пляжи в мире": Африканская страна захотела ввести безвиз с Россией

Посол Сьерра-Леоне Йонгаво предложил РФ начать переговоры о безвизовом режиме

Фритауну и Москве стоило бы обсудить введение безвизового режима между странами. С таким предложением выступил посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво.

"Стоило бы провести переговоры по этой теме с российской стороной. Россияне могут получить визу по прибытии прямо в аэропорту. Не нужно идти за ней в посольство", — передаёт РИА "Новости" слова дипломата.

Йонгаво подчеркнул, что в Сьерра-Леоне безопасно на 99,9%, граждане страны являются одними из самых гостеприимных в мире. А ещё дипломат утверждает, что там лучшие пляжи, которые нужно увидеть своими глазами.

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Ранее Генконсульство Китая сообщило о скором открытии визового центра в Петербурге. С 9 августа путешественники смогут забронировать дату и время для подачи документов на визу на сайте центра.

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Shutterstock

Светлана Оперук
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