"У нас лучшие пляжи в мире": Африканская страна захотела ввести безвиз с Россией

Фритауну и Москве стоило бы обсудить введение безвизового режима между странами. С таким предложением выступил посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво.

"Стоило бы провести переговоры по этой теме с российской стороной. Россияне могут получить визу по прибытии прямо в аэропорту. Не нужно идти за ней в посольство", — передаёт РИА "Новости" слова дипломата.

Йонгаво подчеркнул, что в Сьерра-Леоне безопасно на 99,9%, граждане страны являются одними из самых гостеприимных в мире. А ещё дипломат утверждает, что там лучшие пляжи, которые нужно увидеть своими глазами.