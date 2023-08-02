Генконсульство Китая сообщило о скором открытии визового центра в Петербурге

Генконсульство Китая сообщило об открытии визового центра в Санкт-Петербурге. С 9 августа путешественники смогут забронировать дату и время для подачи документов на визу на сайте центра visaforchina.cn. Пока центр на Литейном проспекте работает в тестовом режиме.

"В текущий момент производится уведомление заявителей, которые уже записались на приём для подачи документов в Генеральное консульство Китая в Санкт-Петербурге, чтобы заявители обратились в визовый центр для подачи всех документов без оплаты за обслуживание", — информирует дипмиссия в среду в своём телеграм-канале.