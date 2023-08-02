Регион

Уведомления отключены

2 августа, 15:24

Генконсульство Китая сообщило о скором открытии визового центра в Петербурге

Генконсульство Китая сообщило об открытии визового центра в Санкт-Петербурге. С 9 августа путешественники смогут забронировать дату и время для подачи документов на визу на сайте центра visaforchina.cn. Пока центр на Литейном проспекте работает в тестовом режиме.

"В текущий момент производится уведомление заявителей, которые уже записались на приём для подачи документов в Генеральное консульство Китая в Санкт-Петербурге, чтобы заявители обратились в визовый центр для подачи всех документов без оплаты за обслуживание", — информирует дипмиссия в среду в своём телеграм-канале.

Эксперт оценил преимущества для россиян от безвиза с Китаем

Эксперт оценил преимущества для россиян от безвиза с Китаем

Напомним, в феврале 2023 года Правительство Китая впервые после пандемии разрешило посещать другие страны организованным туристическим группам, одобрив список из 20 стран. Недавно уточнялось, что Пекин и Москва планируют возобновить безвизовые групповые поездки. Решение будет реализовано в ближайшее время.

Обложка ©

ТАСС / Юрий Смитюк

Марина Калегина
  • Новости
  • Китай
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров