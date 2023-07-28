На 1000% выросло число российских туристов в Таиланде

С января по июнь 2023 года в Таиланд приехало на 1000% российских туристов больше (791 574 человека), чем за такой же период в 2022 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство туризма и спорта страны.

При этом более половины граждан РФ посетили Пхукет. Туристическая ассоциация Таиланда отмечает, что Россия стала основным источником туристов на острове в 2023 году. Также россияне лидируют по покупкам недвижимости на Пхукете, сообщает компания FazWaz Property Group. А по данным агентства недвижимости Knight Frank Thailand, в 2022 году граждане РФ купили половину проданных вилл в Таиланде — около 170. Уточняется, что некий россиянин купил даже 16 вилл.