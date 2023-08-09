Россиянам рассказали, когда можно отказаться от тура и вернуть деньги

Стихийные бедствия и вооружённые конфликты порой вынуждают россиян переносить или отменять свои планы на отпуск. О том, как отказаться от уже купленного тура и компенсировать расходы за ненаступивший отдых, рассказал юрист Сергей Сорокин.

"Наверно, большинство людей я сейчас расстрою, но на данный момент каких-либо законных оснований резко передумать ехать на отдых нет. С юридической и законодательной стороны ситуация в стране никак не поменялась. Если вы вдруг решили вернуть билеты, то сделать это с возмещением денежных средств не получится", — сообщил юрист в беседе с "Тульской службой новостей", отметив, что иногда турагентства идут навстречу клиентам, но такие случаи крайне редки.

Туроператоры оформляют возврат средств только в тех случаях, когда сами виноваты в отмене поездки, например если по их вине не был забронирован отель или куплен билет на самолёт, объяснил Сорокин. Кроме того, путешественник может рассчитывать на полную денежную компенсацию, если соответствующие рекомендации поступали от Правительства РФ, как, к примеру, во время пандемии.

Потребитель может отказаться от запрошенных услуг когда угодно. Вплоть до того момента, как они были ему оказаны. Но нужно быть готовым к тому, что ему придётся компенсировать издержки, которые понёс туроператор. Их размер определяется индивидуально для каждой ситуации, предупредил эксперт. Возвраты за визовый и туристический сбор, а также медстраховку не оформят наверняка. Если путёвка включала проезд, проживание и питание, которые фактически не предоставлялись, то в девяти из десяти случаев туроператоры отказываются их компенсировать.

Смерть родственника или болезнь не будут считаться основанием для компенсации затрат на путёвку, продолжил юрист. Отказаться от поездки можно когда угодно, но разговор о возврате средств будет иметь смысл только при оформлении особого договора страхования, в котором был прописан тот самый случай, из-за которого клиент изменил решение ехать. А вот если турист не может добраться до точки назначения по независящим от него причинам, например из-за перекрытой дороги, то исполнитель по договору обязан вернуть средства без всяких страховок, но обстоятельства должны быть задокументированы.

Сорокин привёл ещё один пример, когда можно добиться компенсации затрат на тур: если клиента переселили в другую гостиницу или соседний район из-за неблагоприятной для проживания обстановки. Здесь тоже необходимо наличие страховки, так как в этом случае оплату будет производить страховая компания, а не туроператор.