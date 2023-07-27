Не Египтом единым: Россиянам перечислили варианты путешествия в Африку

В Африке помимо любимых россиянами за опцию "всё включено" и относительно доступных Египта, Туниса и Танзании есть и другие интересные с туристической точки зрения страны. Об этом пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на экспертов.

"Наши клиенты часто интересуются ЮАР вместе с соседними странами: Зимбабве, Замбией и Ботсваной. Также многим интересна Кения", — рассказала изданию ведущий менеджер компании "Бон тур" Дарья Герцева, добавив, что виза в эти страны либо вообще не нужна, либо её можно оформить по прилёте, но самое главное — там удивительная природа и много достопримечательностей.

По её словам, выгоднее покупать тур в составе экскурсионной группы, однако даже на таких условиях это недешёвое удовольствие. Так, путёвка на десять дней в ЮАР, включающая осмотр самых интересных достопримечательностей Кейптауна, с перелётом обойдётся в 2600 долларов на человека (при условии путешествия группой). Чуть дороже тур в Кению на 10–11 дней с сафари, отдыхом у океана в четырёхзвёздочном отеле и перелётом из Петербурга — 2700 долларов. А вот восьмидневный тур в Марокко с вылетом из Москвы и обзором всех наиболее интересных городов будет стоить демократичнее — 1590 долларов на человека.

Есть и более "элитарные" направления: Намибия с множеством национальных парков, слонами, антилопами, зебрами и другими экзотическими животными, Мадагаскар с его древней историей, уникальной флорой и фауной, "очень разнообразная и аутентичная" Эфиопия, Уганда и Руанда, где можно увидеть горных горилл и шимпанзе в дикой природе. Однако вариантов перелёта туда не так много и все они очень дорогие. Кроме того, как отмечает Герцева, в ряде стран неспокойная политическая обстановка и не хватает русскоязычных гидов.