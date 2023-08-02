Турция впервые вошла в топ-5 самых дорогих для россиян стран

Турция впервые оказалась в пятёрке стран, отдых в которых обойдётся российским туристам очень дорого. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, приводя данные за лето 2023 года.

"Турция вошла в пятёрку самых дорогих — в среднем — направлений при своей массовости. Такого не было за всю историю туризма", — отметила она.

Лидером в списке оказались Мальдивы со средней стоимостью тура в 390 тысяч рублей на двоих за десять дней. Далее идут Куба (238 тысяч рублей), Шри-Ланка (213 тысяч рублей) и, наконец, Турция, где придётся выложить около 183 тысяч рублей за отдых. "Горящие туры" тоже не спасли ситуацию, так как их стоимость всё равно оказалась очень высокой.

Ломидзе добавила, что зарубежный отдых в этом году вырос в цене на 15% в сравнении с прошлым летом. При этом цены на российских курортах увеличились незначительно.