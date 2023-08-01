В Грузии заявили о миллиардных потерях в случае запрета на въезд россиянам
Кобахидзе: Грузия потеряет 1 млрд долларов в год, если запретит въезд россиянам
Грузия лишится существенных доходов в случае запрета въезда для российских туристов, заявил глава правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Только в год страна, по его подсчётам, будет терять порядка миллиона долларов.
"Если российские туристы вообще не будут приезжать в Грузию, за год страна будет терять примерно один миллиард долларов. Притом что наша экономика составляет 30 миллиардов долларов. Это означает, что будет потеряно 20–30 тысяч рабочих мест", — сказал он журналистам в ходе брифинга.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, кто в Грузии выступает против развития отношений с российской стороной. Как заявил эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов, большая часть населения страны выступает за то, чтобы и дальше поддерживать отношения с Москвой. Иного мнения придерживаются лишь некоторые люди.
ТАСС / AP / Shakh Aivazov