В Грузии заявили о миллиардных потерях в случае запрета на въезд россиянам

Грузия лишится существенных доходов в случае запрета въезда для российских туристов, заявил глава правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Только в год страна, по его подсчётам, будет терять порядка миллиона долларов.

"Если российские туристы вообще не будут приезжать в Грузию, за год страна будет терять примерно один миллиард долларов. Притом что наша экономика составляет 30 миллиардов долларов. Это означает, что будет потеряно 20–30 тысяч рабочих мест", — сказал он журналистам в ходе брифинга.