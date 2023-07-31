Эксперт рассказал, кто в Грузии выступает против развития отношений с Россией

В Грузии большая часть общества поддерживает развитие отношений с РФ, антироссийские акции там устраивает лишь маленькая группа людей. Об этом заявил эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов.

"Сторонники президента Грузии Саломе Зурабишвили — это сторонники прозападной ориентации, которые выступают против нормализации отношений между Грузией и Россией", — сказал он в беседе с радио "Комсомольская правда".