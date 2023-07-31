Эксперт рассказал, кто в Грузии выступает против развития отношений с Россией
Эксперт Тарасов: Большая часть жителей Грузии — за развитие отношений с Россией
В Грузии большая часть общества поддерживает развитие отношений с РФ, антироссийские акции там устраивает лишь маленькая группа людей. Об этом заявил эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов.
"Сторонники президента Грузии Саломе Зурабишвили — это сторонники прозападной ориентации, которые выступают против нормализации отношений между Грузией и Россией", — сказал он в беседе с радио "Комсомольская правда".
Станислав Тарасов считает, что большинство жителей Грузии довольны развитием сотрудничества с РФ, поскольку в результате в стране растут эффективность экономики и товарооборот. Российские туристы приносят деньги и поддерживают финансовую стабильность. Эксперт также считает, что российские власти ведут себя разумно, намекая, что нормализация сотрудничества приведёт к созданию новой системы безопасности в регионе.
Напомним, в Батуми российские пассажиры круизного лайнера Astoria Grande сняли на видео, как их встретила толпа грузинских оппозиционеров. Лайнер закидали яйцами, а протестующие держали в руках плакаты с нецензурными выражениями на русском языке. Заместитель министра экономики страны Гурам Гурамишвили заявил, что Грузия должна быть открыта для туристов, которые прибывают по морю. После скандала с туристами Батуми пропал из маршрутов круизного лайнера Astoria Grande.
Getty Images / Mirian Meladze / Anadolu Agency