В Грузии призвали активистов, выступающих против россиян, не мешать развивать туризм

Акция в Батуми против остановки круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту является намеренной провокацией, призванной помешать развитию туризма в Грузии. Такое заявление сделал журналистам глава МИД страны Илья Дарчиашвили.

"Непонятно, какая разница между прибытием визитёров на самолёте или на судне. Это прямая нацеленная провокация для того, чтобы помешать нашей стране, чтобы не развивался туризм", — сказал министр.