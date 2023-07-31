В Грузии призвали активистов, выступающих против россиян, не мешать развивать туризм
Глава МИД Грузии Дарчиашвили назвал намеренной провокацией протесты в Батуми
Акция в Батуми против остановки круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту является намеренной провокацией, призванной помешать развитию туризма в Грузии. Такое заявление сделал журналистам глава МИД страны Илья Дарчиашвили.
"Непонятно, какая разница между прибытием визитёров на самолёте или на судне. Это прямая нацеленная провокация для того, чтобы помешать нашей стране, чтобы не развивался туризм", — сказал министр.
Дарчиашвили призвал воздержаться от нанесения вреда Грузии, которая развивает экономику и туризм. По его словам, никогда не было такого, чтобы в эту страну заходили подсанкционные авиакомпании или суда.
Лайф напоминает, что 22 июля судно компании Miray Cruises с российскими туристами вышло из Сочи и направилось в Турцию. По пути корабль, шедший под флагом Палау, сделал остановку в батумском порту. Там россиян встретили недовольные грузинские оппозиционеры, которые утверждали, что лайнер может подпадать под международные санкции, а большинство пассажиров нарушили закон "Об оккупации". Российские пассажиры Astoria Grande сняли происходящее на видео. Позже замминистра экономики Грузии Гурам Гурамишвили заявил, что страна должна быть открыта для туристов, которые прибывают на её территорию по морю. А сегодня в Батуми начали задерживать участников акции против прибытия лайнера из Сочи.
Getty Images / Davit Kachkachishvili / Anadolu Agency