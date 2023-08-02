Стульями по голове: Работники элитного отеля в Турции устроили массовое побоище с русскими и разнесли ресторан

Сотрудники пятизвёздочной гостиницы в Турции избили компанию отдыхающих там россиян стульями прямо в ресторане при отеле. В местной больнице о пострадавшем тоже "позаботились": скрепили скобами голову, помазали мазями и сделали укол. Видео публикует SHOT.

Турки разнесли ресторан при отеле Loxia Comfort Club во время избиения русских. Видео © SHOT

Молодой человек прилетел на отдых со своей девушкой и сестрой, остановились в Loxia Comfort Club в Сиде. В первый же день компания отправилась в ресторан при отеле. Сначала к ним пристал подвыпивший отельный фотограф Ричард: он предложил вместе покурить кальян, а в качестве "оплаты" попросил принести ему коктейль. По мере опьянения фотограф становился лишь агрессивнее, начал приставать к сестре россиянина, а потом и к другим отдыхающим.

В какой-то момент завязалась драка — Ричард ударил в лицо какого-то эстонца, а россиянин пошёл разнимать их. Когда к конфликту подключились охранник и администратор, стало только хуже — в дерущихся полетели стулья, досталось всем. У самого парня множество открытых ран, синяков и травма головы. Сейчас он лечится в стационаре в местной больнице.

Попавшему в драку россиянину в турецкой клинике скрепили скобами голову. Фото © SHOT

Турист из Подмосковья показал последствия побоища в турецком отеле Loxia Comfort Club. Видео © SHOT

В качестве компенсации пострадавшим предложили бунгало на пляже и 25 минут бесплатного массажа, а также а-ля карт в ресторане отеля, что и так входит в путёвку.