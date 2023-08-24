Названы пять курортов, куда зимой можно будет улететь прямым рейсом на море

Те, кто не успел летом отдохнуть на пляже и покупаться в море, могут наверстать упущенное зимой. Российские и зарубежные авиакомпании намерены увеличить количество рейсов из России в ОАЭ, Таиланд, на Мальдивы и Шри-Ланку. Однако в холодное время года можно будет отправиться не только на эти курорты.

Так, авиакомпания "Россия" открывает рейсы в столицу Кубы Гавану. Вылетать можно будет из Шереметьево дважды в неделю на лайнерах Boeing 777 300ER. Как отмечает сайт kp.ru, первый рейс запланирован на 24 декабря. При этом прямое авиасообщение с Кубой уже есть, например, в Варадеро и Кайо-Коко. Перелёт занимает примерно 14,5 часа в одну сторону. Если лететь 24 декабря и возвращаться 8 января, то одному пассажиру за перелёт туда и обратно без багажа нужно будет заплатить от 100 тысяч рублей. Причём россиянам для поездки на Кубу виза не нужна.

Кроме того, с 6 сентября открывается прямое авиасообщение между РФ и Мьянмой. Myanmar Airways запустит рейсы по маршруту Новосибирск - Мандалай – Янгон. Airbus A319 будут летать дважды в неделю. Лететь из Новосибирска до Мандалая — 6,5 часа, а до Янгона — 8,5 часа. Билет туда-обратно с багажом весом до 30 килограммов обойдётся в сумму от 72 тысяч рублей. Виза для поездки в Мьянму россиянам не нужна при въезде через аэропорты Мандалая, Янгона и Нейпьидо на срок до 30 дней.

Кроме того, "Аэрофлот" сообщил, что готов в октябре начать полёты из Москвы на Бали. Билеты в Денпасар могут появиться в продаже 1 сентября, но нужна виза — её можно получить по прибытию в аэропорту, онлайн или в посольстве.

Начало работать соглашение между Россией и КНР о безвизовых поездках туристических групп, поэтому для россиян доступен остров Хайнань. "Аэрофлот" получил допуски Росавиации на рейсы в Санью из Москвы, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Новосибирска и Хабаровска, а "Россия" — на полёты из столицы и Красноярска. На Хайнань можно добраться со стыковкой в Пекине и Шанхае.

Замыкает топ-5 Занзибар. Формально для полётов туда всё готово, однако пока рейсов нет. РФ и Танзания подписали меморандум, по которому наши перевозчики могут летать в аэропорты африканской страны. У "Аэрофлота" и Azur Air есть допуски Росавиации на рейсы.