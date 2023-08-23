Опрос показал, где этим летом отдыхали российские школьники

Россияне в этом году стали чаще отправлять своих детей на Чёрное море и на дачу. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на соответствующий опрос сервиса SuperJob.

Треть опрошенных рассказала о том, что в этом году их дети отдыхали на даче. Ещё 30% сообщили, что ребята остались на каникулах дома. Ещё 20% россиян отправили своих детей на Чёрное море, а 9% — в летний лагерь. У 7% родителей школьники путешествовали про разным российским городам.

"У 3% дети отдыхали за границей. 2% респондентов отправили детей в школьный лагерь. У 9% родителей дети отдыхали в других местах: в санатории, в спортивном лагере, у родственников", — говорится в публикации.