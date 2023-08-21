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21 августа, 09:11

Россиянам назвали 3 способа, как перестать загоняться из-за упущенного лета

Психолог Зберовский: Перенос дедлайнов поможет побороть синдром упущенного лета

Чтобы побороть синдром упущенного лета, есть три способа, и один из них — самооправдание. Об этом рассказал психолог, доктор наук Андрей Зберовский.

1. Перенос дедлайнов. В рамках этого способа Зберовский посоветовал сместить сроки летних дел и успеть осуществить планы в августе, сентябре или октябре. Главное — всё чётко распланировать.

2. Перенос планов на следующий год.

"Вы можете перенести всё не сделанное этим летом на следующий год, но уже с учётом ваших ошибок. Тогда вы всё-таки уже распланируете более детально, более конкретно", — сказал эксперт в беседе с РИАМО.

3. Самооправдание. Специалист посоветовал напомнить самому себе, что летний период необходим для отдыха. В это время года вполне можно что-то не успеть, и нет необходимости быть критичным к себе из-за этого.

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Ранее травматолог-ортопед Сергей Белоус в беседе с Лайфом рассказал о самых частых травмах летом. По его словам, в этот период они возникают в процессе активного отдыха, из-за рассеянности и избыточных нагрузок в спорте.

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ТАСС / Олег Елков

Илья Суриков
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