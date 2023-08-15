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15 августа, 08:32

Россиянам назвали самые частые летние травмы и объяснили, как их избежать

Врач Белоус: Летом на травмы приходится до 6-7% обращений к медикам

Летом травмы возникают чаще всего во время активного отдыха, избыточных спортивных нагрузок, рассеянности, а в случае с ребёнком — иногда из-за его чрезмерного любопытства. Травматолог-ортопед КДЦ НКЦ 2 ФГБНУ РНЦХ имени академика Б.В. Петровского Сергей Белоус рассказал Лайфу о самых частых случаях травмирования.

"На травмы приходится до 6-7% заболеваний, к ним относятся в первую очередь травмы верхних и нижних конечностей, которые сопровождаются ссадинами, ушибами, порезами, но могут привести и к растяжениям, переломам, глубоким порезам и рваным ранам", отметил он.

Самыми распространёнными летом являются ушибы, ссадины и порезы, которые не требуют специализированной медицинской помощи и могут спокойно лечиться дома. Нужно лишь приложить холод, избегать активности, а при повреждении кожи промыть её мылом или раствором перекиси водорода и хлоргексидина. В 80% случаях стоит защитить ссадину асептической повязкой.

Но если при порезе задеты сухожилия или нерв, что всегда приводит к обездвиживанию или онемению участка тела, то следует немедленно обратиться к травматологу-ортопеду или хирургу. Также серьёзными могут быть растяжения связок или повреждения суставов.

"Это может произойти во время спортивных нагрузок как у взрослых, так и у детей, а также в повседневной жизни при бытовых занятиях. Зачастую травма голеностопа происходит у женщин, которые любят высокий каблук", — продолжил медик.

В таких случаях необходимо сделать рентген на предмет выявления переломов. Если всё хорошо, то достаточно прикладывать холод какое-то время, фиксировать место растяжения и при необходимости принимать обезболивающие.

"Лучшая профилактика вышеперечисленных травм — осторожность взрослых и бдительность родителей, соблюдение техники безопасности в быту и при занятиях спортом, обучение детей поведению на улице, соблюдение правил дорожного движения", — заключил собеседник Лайфа.

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Ранее Лайф писал, что серьёзное травмирование ребёнка во время отдыха в летнем лагере является достаточным поводом для обращения родителей в суд. Ответственность за неприятный инцидент в данном случае лежит на организации, оказывающей услуги с нарушением правил безопасности.

Обложка ©

Freepik

Ольга Годуненко
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