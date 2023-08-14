Россиянам рассказали, кто несёт ответственность за травмы ребёнка в летнем лагере

Серьёзное травмирование ребёнка во время отдыха в летнем лагере является достаточным поводом для обращения родителей в суд. Ответственность за неприятный инцидент в данном случае лежит на организации, оказывающей услуги с нарушением правил безопасности, сообщил Лайфу доцент департамента частного права факультета права НИУ ВШЭ Семён Степанов.

Собеседник Лайфа напомнил, что перед отправкой ребёнка в оздоровительный лагерь родители заключают с последним договор. Согласно условиям документа, обязанности по присмотру за детьми полностью лежат на санатории.

"Если на территории санатория или лагеря был причинён вред здоровью ребёнка вследствие отсутствия надлежащего присмотра за детьми, организации досуга и отдыха детей с нарушением правил безопасности или вследствие иного рода ненадлежащего оказания детским лагерем услуг, то на данную организацию, согласно статье 1095 ГК РФ, возлагается ответственность за причинение вреда", — отметил юрист.

Размер компенсации морального вреда в данном случае строго не регламентирован, добавил Степанов. Он зависит от тяжести травмы и определяется судом.