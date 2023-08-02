Девочка начала странно себя вести и умерла в судорогах на отдыхе в детском лагере Приамурья
Школьница умерла в судорогах во время отдыха в лагере Приамурья "Строитель"
Восьмилетняя девочка скоропостижно скончалась во время отдыха в детском оздоровительном лагере в Амурской области. В какой-то момент школьница начала странно себя вести — не давала к себе прикоснуться и периодически подпрыгивала.
По данным телеграм-канала SHOT, вожатые "Строителя" заметили, что поведение ребёнка резко изменилось: она начала периодически вздрагивать. Школьницу отвезли на осмотр в областную больницу.
Врачи не смогли сразу определить природу заболевания и предположили два варианта — отравление неизвестным веществом или инфекционное заболевание нервной системы. Спасти девочку не удалось, она скончалась. В лагере работают следователи.
Ранее Лайф сообщал, что десятки детей слегли с острой инфекцией в летнем лагере "Юность" в Удмуртии. Прокуратура приступила к расследованию причин произошедшего.