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2 августа, 09:34
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Девочка начала странно себя вести и умерла в судорогах на отдыхе в детском лагере Приамурья

Школьница умерла в судорогах во время отдыха в лагере Приамурья "Строитель"

Восьмилетняя девочка скоропостижно скончалась во время отдыха в детском оздоровительном лагере в Амурской области. В какой-то момент школьница начала странно себя вести — не давала к себе прикоснуться и периодически подпрыгивала.

По данным телеграм-канала SHOT, вожатые "Строителя" заметили, что поведение ребёнка резко изменилось: она начала периодически вздрагивать. Школьницу отвезли на осмотр в областную больницу.

Врачи не смогли сразу определить природу заболевания и предположили два варианта — отравление неизвестным веществом или инфекционное заболевание нервной системы. Спасти девочку не удалось, она скончалась. В лагере работают следователи.

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Ранее Лайф сообщал, что десятки детей слегли с острой инфекцией в летнем лагере "Юность" в Удмуртии. Прокуратура приступила к расследованию причин произошедшего.

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Ирина Фальке
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