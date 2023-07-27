Регион

Уведомления отключены

27 июля, 17:37

Десятки детей слегли с острой инфекцией в летнем лагере в Удмуртии

У 23 человек в детском лагере "Юность" в Удмуртии нашли острую кишечную инфекцию

У 23 человек в лагере отдыха для детей "Юность" в Воткинском районе Удмуртии нашли симптомы острого инфекционного заболевания кишечника, 20 из них — несовершеннолетние. Об этом сообщила прокуратура республики.

"27 июля текущего года специалистами управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике зафиксированы признаки острой кишечной инфекции у 23 человек, в том числе 20 несовершеннолетних", сказано в сообщении ведомства.

Прокуратура приступила к расследованию причин и условий, которые привели к массовому заболеванию детей в МАУ "Детский оздоровительный лагерь "Юность" в Воткинском районе Удмуртской Республики.

Названы опасные инфекции, которые можно подхватить в дачном бассейне

Названы опасные инфекции, которые можно подхватить в дачном бассейне

А в начале месяца острую кишечную инфекцию обнаружили у воспитанников и тренеров спортивной школы в Хакасии. Всего зафиксировано семь случаев заболевания.

Обложка ©

Unsplash

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Прокуратура
  • Дети
  • Происшествия
  • Удмуртская Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров