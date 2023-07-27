Десятки детей слегли с острой инфекцией в летнем лагере в Удмуртии

У 23 человек в лагере отдыха для детей "Юность" в Воткинском районе Удмуртии нашли симптомы острого инфекционного заболевания кишечника, 20 из них — несовершеннолетние. Об этом сообщила прокуратура республики.

"27 июля текущего года специалистами управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике зафиксированы признаки острой кишечной инфекции у 23 человек, в том числе 20 несовершеннолетних", — сказано в сообщении ведомства.

Прокуратура приступила к расследованию причин и условий, которые привели к массовому заболеванию детей в МАУ "Детский оздоровительный лагерь "Юность" в Воткинском районе Удмуртской Республики.