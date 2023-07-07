В Хакасии у воспитанников и тренеров спортшколы выявили кишечную инфекцию
В Хакасии среди воспитанников и тренеров спортивной школы зафиксировали семь случаев острой кишечной инфекции. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре. Уточняется, что речь идёт о спортшколе "Тея".
"Установлено, что среди воспитанников и тренеров выявлено семь случаев острой кишечной инфекции, в том числе пять по результатам проведённого медицинского осмотра детей, тренерского состава, сопровождающих лиц", — указали в ведомстве.
По факту отравления в спортшколе начал проверку Следственный комитет. Там указали, что симптомы кишечного расстройства выявили у детей и взрослых, которые приехали из Кемеровской области для участия в спортивных сборах. До этого они употребляли пищу в гостинице школы.
На данный момент один ребёнок и один взрослый из числа пострадавших находятся в больнице. Роспотребнадзор проводит дезинфекцию в спортшколе.
Ранее Лайф писал о том, что в городе Салаир Кемеровской области 12 детей из санатория "Магистраль" доставили в больницу. У них выявили неизвестную кишечную инфекцию.
ТАСС / Игорь Онучин