Названы опасные инфекции, которые можно подхватить в дачном бассейне

Дачные бассейны и самодельные пруды не так безопасны, как кажутся. Купаясь в них, можно подхватить ряд инфекций, предупредила в беседе с газетой "Вечерняя Москва" врач-инфекционист Елена Мескина.

По её словам, в стоячей воде кишечные инфекции, передающиеся пищевым и дыхательным путём, а также быстро размножаются. В такой воде есть вероятность подхватить грибковые инфекции и синегнойную палочку, а также "заработать" острое отравление.

"Если такие бассейны зарастают водорослями, они могут выделять биологические токсины и вещества, которые становятся причиной острых отравлений", — предупредила Мескина.

Причина возникновения такой небезопасной среды связана с тем, что люди не умеют правильно ухаживать за бассейнами. В них обязательно нужно спускать застойную воду, заменяя на новую и не забывать очищать стенки водоёма. Врач посоветовала перед покупкой такого водоёма внимательно ознакомиться с правилами эксплуатации.

В некоторых случаях будет уместно использовать специальные растворы для обеззараживания, как в бассейнах или аквапарках, либо обеспечивать проток воды с помощью специальной трубы для наполнения бассейна и отверстия для слива. Правда, и в этом случае стопроцентной гарантии, что удастся спастись от заражения, не существует, предупредила Мескина.