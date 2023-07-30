Регион

Уведомления отключены

30 июля, 13:15

На Алтае приостановили работу детского лагеря, где массово отравились дети

В Республике Алтай Роспотребнадзор приостановил работу детского оздоровительного лагеря "Горный орлёнок", где произошло массовое отравление детей. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

"Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай приостановлена деятельность ДОЛ (детского оздоровительного лагеря. — Прим. ред.) "Горный орлёнок" по причине групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией детей в учреждении", — говорится в сообщении.

По какой причине произошло отравление, эксперты ещё выясняют. Все пострадавшие дети были госпитализированы, угрозы их жизни нет. Всего в лагере отдыхали 354 ребёнка.

На Алтае после массового отравления детей проверят все лагеря

На Алтае после массового отравления детей проверят все лагеря

Накануне Лайф рассказывал, что в лагере "Горный орлёнок" на Алтае отравились почти 70 детей в возрасте от семи до 17 лет. Было возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

VK / Детский лагерь "Горный орлёнок"

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Происшествия
  • Алтай, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров