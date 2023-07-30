На Алтае приостановили работу детского лагеря, где массово отравились дети
В Республике Алтай Роспотребнадзор приостановил работу детского оздоровительного лагеря "Горный орлёнок", где произошло массовое отравление детей. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
"Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай приостановлена деятельность ДОЛ (детского оздоровительного лагеря. — Прим. ред.) "Горный орлёнок" по причине групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией детей в учреждении", — говорится в сообщении.
По какой причине произошло отравление, эксперты ещё выясняют. Все пострадавшие дети были госпитализированы, угрозы их жизни нет. Всего в лагере отдыхали 354 ребёнка.
Накануне Лайф рассказывал, что в лагере "Горный орлёнок" на Алтае отравились почти 70 детей в возрасте от семи до 17 лет. Было возбуждено уголовное дело.