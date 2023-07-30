На Алтае приостановили работу детского лагеря, где массово отравились дети

В Республике Алтай Роспотребнадзор приостановил работу детского оздоровительного лагеря "Горный орлёнок", где произошло массовое отравление детей. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

"Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай приостановлена деятельность ДОЛ (детского оздоровительного лагеря. — Прим. ред.) "Горный орлёнок" по причине групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией детей в учреждении", — говорится в сообщении.

По какой причине произошло отравление, эксперты ещё выясняют. Все пострадавшие дети были госпитализированы, угрозы их жизни нет. Всего в лагере отдыхали 354 ребёнка.