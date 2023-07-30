Регион

Уведомления отключены

30 июля, 07:09

На Алтае после массового отравления детей проверят все лагеря

В Республике Алтай проверят детские оздоровительные лагеря после массового отравления несовершеннолетних в "Горном орлёнке". Соответствующее поручение дал глава региона Олег Хорохордин.

Он отметил, что после вспышки кишечного заболевания в детском лагере всем пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Вместе с тем летняя оздоровительная кампания в Республике Алтай продолжается. Поручаю региональным Минобрнауки и Минтруда в ближайшее время запланировать выезды во все функционирующие детские лагеря, проверить работу пищеблоков, соблюдение санитарных норм и другие вопросы безопасности", — написал Хорохордин в телеграм-канале.

В лагере на Алтае рассказали о состоянии детей после массового отравления

В лагере на Алтае рассказали о состоянии детей после массового отравления

Аналогичную работу, продолжил глава республики, необходимо провести администрациям города и районов, на территории которых работают муниципальные лагеря. По его словам, вопросы безопасности детей — это безусловный приоритет, который требует внимания и ответственности всех сторон. О результатах выездов Хорохордин поручил докладывать незамедлительно. Он подчеркнул, что повторение таких инцидентов недопустимо ни при каких условиях.

Накануне Лайф рассказывал, что в лагере "Горный орлёнок" на Алтае отравились почти 70 детей в возрасте от семи до 17 лет. Возбуждено уголовное дело. Сейчас рассматривается решение о приостановлении деятельности детского лагеря.

Обложка ©

Т.me / prokgorny04

Иван Косицын
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Алтай, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров