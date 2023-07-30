На Алтае после массового отравления детей проверят все лагеря

В Республике Алтай проверят детские оздоровительные лагеря после массового отравления несовершеннолетних в "Горном орлёнке". Соответствующее поручение дал глава региона Олег Хорохордин.

Он отметил, что после вспышки кишечного заболевания в детском лагере всем пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Вместе с тем летняя оздоровительная кампания в Республике Алтай продолжается. Поручаю региональным Минобрнауки и Минтруда в ближайшее время запланировать выезды во все функционирующие детские лагеря, проверить работу пищеблоков, соблюдение санитарных норм и другие вопросы безопасности", — написал Хорохордин в телеграм-канале.

Аналогичную работу, продолжил глава республики, необходимо провести администрациям города и районов, на территории которых работают муниципальные лагеря. По его словам, вопросы безопасности детей — это безусловный приоритет, который требует внимания и ответственности всех сторон. О результатах выездов Хорохордин поручил докладывать незамедлительно. Он подчеркнул, что повторение таких инцидентов недопустимо ни при каких условиях.