В лагере на Алтае рассказали о состоянии детей после массового отравления
Лагерь "Горный орлёнок" на Алтае: У отравившихся детей состояние не острое
У отравившихся детей в лагере "Горный орлёнок" на Алтае состояние не острое, нет высокой температуры. Как заявили сотрудники учреждения, воспитанникам оказали необходимую помощь, у них взяли анализы.
"У нас в лагере действительно случилась нештатная ситуация: дети начали жаловаться на недомогание, иногда — рвоту. До сегодняшнего дня случаи эти были единичные. Привлечены Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения", — подчеркнули в лагере в беседе с "Газетой.ru".
Лайф напоминает, в лагере "Горный орлёнок" на Алтае отравились почти 70 детей в возрасте от семи до 17 лет. Возбуждено уголовное дело.