В лагере на Алтае рассказали о состоянии детей после массового отравления

У отравившихся детей в лагере "Горный орлёнок" на Алтае состояние не острое, нет высокой температуры. Как заявили сотрудники учреждения, воспитанникам оказали необходимую помощь, у них взяли анализы.

"У нас в лагере действительно случилась нештатная ситуация: дети начали жаловаться на недомогание, иногда — рвоту. До сегодняшнего дня случаи эти были единичные. Привлечены Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения", — подчеркнули в лагере в беседе с "Газетой.ru".