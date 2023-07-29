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29 июля, 18:50

В лагере на Алтае рассказали о состоянии детей после массового отравления

Лагерь "Горный орлёнок" на Алтае: У отравившихся детей состояние не острое

У отравившихся детей в лагере "Горный орлёнок" на Алтае состояние не острое, нет высокой температуры. Как заявили сотрудники учреждения, воспитанникам оказали необходимую помощь, у них взяли анализы.

"У нас в лагере действительно случилась нештатная ситуация: дети начали жаловаться на недомогание, иногда — рвоту. До сегодняшнего дня случаи эти были единичные. Привлечены Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения", — подчеркнули в лагере в беседе с "Газетой.ru".

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Лайф напоминает, в лагере "Горный орлёнок" на Алтае отравились почти 70 детей в возрасте от семи до 17 лет. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

VK / Детский лагерь "Горный орлёнок"

Никита Осипов
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