Работники предприятия "Союзснаб", отравившиеся в столовой в Красногорске, пошли на поправку. Об этом заявила дежурный врач местной городской больницы Марина Баранова. По её словам, сейчас в инфекционном отделении находится 30 человек.

"Все службы извещены, а пациенты получают терапию в полном объёме. На сегодняшний день все пациенты без ухудшения, у некоторых зафиксирована положительная динамика", — отметила Баранова в беседе с телеканалом "360".