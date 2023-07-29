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29 июля, 17:55

Отравившиеся в столовой в Красногорске пошли на поправку

Работники предприятия "Союзснаб", отравившиеся в столовой в Красногорске, пошли на поправку. Об этом заявила дежурный врач местной городской больницы Марина Баранова. По её словам, сейчас в инфекционном отделении находится 30 человек.

"Все службы извещены, а пациенты получают терапию в полном объёме. На сегодняшний день все пациенты без ухудшения, у некоторых зафиксирована положительная динамика", — отметила Баранова в беседе с телеканалом "360".

По предварительным данным, пострадавшие попали в больницу после того, как съели макароны с мясом. При этом предприятие оказывает им всю необходимую помощь.

Власти Подмосковья рассказали о состоянии массово отравившихся в Красногорске

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Лайф напоминает, что работники предприятия в Красногорске почувствовали недомогание после обеда в столовой. В результате были госпитализированы 34 человека. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

ТАСС / Ura.ru / Natalia Chernokhatova

Никита Осипов
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