Отравившиеся в столовой в Красногорске пошли на поправку
Работники предприятия "Союзснаб", отравившиеся в столовой в Красногорске, пошли на поправку. Об этом заявила дежурный врач местной городской больницы Марина Баранова. По её словам, сейчас в инфекционном отделении находится 30 человек.
"Все службы извещены, а пациенты получают терапию в полном объёме. На сегодняшний день все пациенты без ухудшения, у некоторых зафиксирована положительная динамика", — отметила Баранова в беседе с телеканалом "360".
По предварительным данным, пострадавшие попали в больницу после того, как съели макароны с мясом. При этом предприятие оказывает им всю необходимую помощь.
Лайф напоминает, что работники предприятия в Красногорске почувствовали недомогание после обеда в столовой. В результате были госпитализированы 34 человека. Возбуждено уголовное дело.
ТАСС / Ura.ru / Natalia Chernokhatova