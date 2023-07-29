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29 июля, 13:08

Власти Подмосковья рассказали о состоянии массово отравившихся в Красногорске

Минздрав Подмосковья: Отравившимся в Красногорске оказали необходимую помощь

Отравившиеся в столовой работники красногорского предприятия "Союзснаб" сейчас находятся в больницах, врачи оказали им всю необходимую помощь. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Подмосковья. Представители компании на связи с близкими пострадавших, а столовую закрыли.

"Все сотрудники, получавшие еду из столовой, направлены на дополнительное медицинское обследование. По факту инцидента ведётся расследование — идут проверки поставщиков продуктов для столовой. Усилены меры безопасности — идёт дезинфекция пищеблока и столовой", — рассказали в администрации городского округа телеканалу "360".

В Красногорске до 34 человек выросло число госпитализированных после отравления

В Красногорске до 34 человек выросло число госпитализированных после отравления

Напомним, что работники предприятия в Красногорске почувствовали недомогание после обеда в столовой. Было возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

ТАСС / Валентин Егоршин

Никита Осипов
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