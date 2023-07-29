Власти Подмосковья рассказали о состоянии массово отравившихся в Красногорске

Отравившиеся в столовой работники красногорского предприятия "Союзснаб" сейчас находятся в больницах, врачи оказали им всю необходимую помощь. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Подмосковья. Представители компании на связи с близкими пострадавших, а столовую закрыли.

"Все сотрудники, получавшие еду из столовой, направлены на дополнительное медицинское обследование. По факту инцидента ведётся расследование — идут проверки поставщиков продуктов для столовой. Усилены меры безопасности — идёт дезинфекция пищеблока и столовой", — рассказали в администрации городского округа телеканалу "360".