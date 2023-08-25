6 вкуснейших старинных десертов на Руси, которые сейчас почти забыты

Умели наши предки на Руси не только славно работать, но и отдыхать — вприкуску с вкусняшками того времени. Знали толк в лакомствах русские люди настолько, что заморские гости спустя время ещё долго вспоминали русское застолье. Ели не всё подряд, завозных продуктов не признавали — лишь своё. Богатой была русская трапеза и заканчивалась она обязательно десертом. К сожалению, многие рецепты утеряны. А те, что сохранились, редко применяются современными хозяйками. Давайте стряхнём пыль с кулинарной книги прошлого и рассмотрим шесть восхитительных угощений, которые заслуживают возрождения.

1. Огурцы в меду

Подождите, овощи в десерте? Да, вы правильно прочитали! Есть такое полунасмешливое название одного лакомства — "монастырский бутерброд". Это когда на огурец мажут немного мёда и так едят. На самом деле употребляли в пищу десерт не только в монастырях, он был популярен до революции практически повсеместно. Но ещё лучше считалось огурцы в меду выварить! Без шуток, их (или морковь) резали маленькими кубиками, заполняли полную латку (горшок) и заливали оставшееся пространство жидким светлым мёдом. После этого медленно, на очень слабом огне, варили в печи. Ценилось то, что огурцы становились прозрачно-солнечными, впитавшими вкус мёда и оставшимися с нежной фактурой огурца. Отдельного названия у этого лакомства не было. Просто "огурцы в меду". И их, кстати, очень любил Иван Грозный. Морковь в меду тоже нравилась за свою фактуру, но немного волокнистую, а не гладкую.

2. Кулага

Кулага была средневековой версией современного энергетического батончика — сытный и вкусный десерт. Фото © Shutterstock

Кулага была средневековой версией современного энергетического батончика — сытной смесью зёрен, орехов и сухофруктов, связанных вместе мёдом или патокой. Русская кулага, бывало, готовилась из трёх компонентов: ржаного солода, ржаной муки и ягод калины. Солод разводили кипятком, давали настояться, а потом добавляли муку и калину и замешивали тесто. Добавляли кусочек ржаной хлебной корочки и давали тесту закваситься. После этого закладывали в латку, герметично закрывали, замазывали тем же тестом стыки и ставили на всю ночь в прогретую печь. Там тесто бродило без доступа воздуха, особым образом ферментируясь. В результате получалось блюдо с характерным кисловато-сладковатым привкусом, очень сытное, а также богатое витаминами группы B, C и P. Оно было не только вкусным, но и полезным при некоторых проблемах со здоровьем. Учитывая, что сегодняшние батончики мюсли едва ли могут сравниться с этим деревенским наслаждением, кулага может вернуться в современный мир настоящей звездой.

3. Мазуня

Мазуня — это сладкая паста, которая заменила русским крестьянам "Нутеллу". Нет, не то чтобы заменила, но была очень популярна среди зажиточных крестьян, попов и купцов в качестве сладкой намазки на бутерброды. В зависимости от региона мазуню делали из редьки, арбуза или сушёных вишен (последние были популярны в барских домах). Но "самым русским" считается рецепт с использованием редьки.

4. Левашники

Забытый десерт левашники — маленькие пирожки, где основным ингредиентом выступают леваши. Фото © Shutterstock

Нет, этот десерт не связан с политикой. Он представляет собой маленькие пирожки, где основным ингредиентом выступают леваши. Во времена Руси их подавали на стол в постные дни. Леваши, сделанные из ягод и мёда/патоки, когда утратят лишнюю влагу, становятся идеальными для начинки. При этом тесто под ними не станет клёклым, а сама начинка немного подплавится во время выпечки. Они похожи на средневековую версию жевательных конфет, только из мёда, сухофруктов и орехов.

5. Калужское тесто

Не стоит воспринимать название буквально, поскольку это являлось сладостью. К сожалению, рецепт приготовления калужского теста утратился со временем. Известно лишь то, что в качестве ингредиентов использовали сушёные чёрные сухари, сахарную карамель и мёд.

6. Морковный пирог

Морковный торт — лепёшка или печенюшка с морковью, мёдом, сухофруктами и орехами. Фото © Shutterstock