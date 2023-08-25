Мы всю жизнь делали это неправильно! 7 лайфхаков, которые точно помогут в домашних делах
Вероятнее всего, эти вещи в домашней рутине вы делали совершенно не так, как надо на самом деле. Не беда, мы покажем и расскажем, как стоит действовать.
Секреты, о которых никто не знает: как правильно делать 7 ритуалов во время уборки. Обложка © Shutterstock
Жизнь иногда может показаться бесконечной головоломкой, особенно когда дело касается повседневных домашних дел. Удивительно, но некоторые вещи, которые мы проделывали годами, могут оказаться не такими эффективными в хозяйстве, как мы думали. Теперь эти семь советов для дома вы будете использовать постоянно, обещаем!
1. Как правильно набирать воду в ведро
Все же мы сталкивались с глупой ситуацией, когда хотим налить воды в ведро, но оно не помещается в раковину. Приходится его наклонять под разными углами, как-то изощряться, а по итогу вода разбрызгивается по всей ванной комнате. Решение есть! Если вам нужно наполнить большую ёмкость под краном, используйте обычный совок. Установите его так, чтобы вода стекала в ведро или, скажем, большую вазу по его ручке с обратной стороны совка.
2. Как правильно вытаскивать мусорные мешки из ведра
Если у вас постоянно рвётся мусорный мешок, когда вы его достаёте из ведра, то этот лайфхак для вас. Фото © Shutterstock
Вытащить полный мешок для мусора из ведра может оказаться непростой задачей. И дело не в том, что он полон. Просто при его вытягивании наверх образуется вакуум, который как бы засасывает всё содержимое назад в ведро. Чтобы избежать рваного пакета и разбросанного мусора по вашей кухне, просверлите пару отверстий в нижней части ведра. Когда вы будете доставать мешок, они обеспечат "подсос" воздуха и исключат появление вакуума. С этим лайфхаком больше никаких трудностей и порванных пакетов!
3. Как правильно складывать вещи
Наверняка вам знакома ситуация: кажется, что складывать вещи просто некуда, заполнен весь шкаф. Возможно, дело не в том, что вы давно не проводили ревизию, а в неправильной организации. Рассказываем секрет, как убрать вещи, чтобы они не мялись и занимали меньше места! Знаете ли вы, что можно сэкономить немало пространства в шкафу или даже в чемодане, если положить в него вещи, предварительно их свернув в "трубочку"? Сворачивайте одежду в плотные рулоны — в таком виде она займёт меньше места и не помнётся. Во многих случаях этот лайфхак реально помогает. Попробуйте, не пожалеете.
4. Как правильно выровнять шаткую мебель
Для выравнивания шаткой мебели воспользуйтесь простой монеткой. Фото © Freepik
Шатающаяся мебель жутко раздражает. Некоторые пытаются не обращать внимания, кто-то использует случайные предметы для выравнивания, а другие и вовсе могут выкинуть предмет интерьера. Вместо популярных подкладок из многократно сложенных кусочков бумаги используйте более надёжное средство: мелкие деньги — монеты. Свяжите их клеем и прикрепите к ножке мебели, которая не хочет стоять ровно. Работает прекрасно!
5. Как правильно сверлить, чтобы защитить пол
Наверняка многие из вас сталкивались с тем, что после сверления одного лишь отверстия в стене на полу оказывается столько грязи, как будто вы штробили полквартиры. Прежде чем приступить к работе, поместите сложенный стикер клейкой стороной вверх под место сверления. Он соберёт мусор, и вы сможете легко от него избавиться.
6. Как правильно охладить напитки
Вы вот не знали, а охладить напиток можно чрезвычайно быстро. Просто оберните бутылку в бумажное полотенце и уберите в морозилку. Фото © Shutterstock
А вы знали, что влажное бумажное полотенце охлаждает в морозильной камере жидкость всего за две минуты! Вам нужно как можно быстрее охладить какой-нибудь напиток, например газировку? Тогда намочите бумажное полотенце или туалетную бумагу и оберните им бутылку. Далее поставьте её в морозилку — и всего через пару минут наслаждайтесь холодным волшебным эликсиром.
7. Как правильно чинить деревянную мебель
К сожалению, ничто не вечно в нашем мире. В том числе и мебель в доме, которую легко повредить. Но в некоторых случаях не нужно звать на помощь мебельщика, который мечтает о деньгах в вашем кошельке. Или поддаваться промелькнувшей мысли: куплю новую и отправлю провинившийся предмет интерьера на помойку. Иногда повреждение мебели можно скрыть с помощью грецких орехов. Просто потрите ими место, где верхний слой вашей деревянной мебели повредился, и вы сразу увидите эффект!