Мы всю жизнь делали это неправильно! 7 лайфхаков, которые точно помогут в домашних делах

Жизнь иногда может показаться бесконечной головоломкой, особенно когда дело касается повседневных домашних дел. Удивительно, но некоторые вещи, которые мы проделывали годами, могут оказаться не такими эффективными в хозяйстве, как мы думали. Теперь эти семь советов для дома вы будете использовать постоянно, обещаем!

1. Как правильно набирать воду в ведро

Все же мы сталкивались с глупой ситуацией, когда хотим налить воды в ведро, но оно не помещается в раковину. Приходится его наклонять под разными углами, как-то изощряться, а по итогу вода разбрызгивается по всей ванной комнате. Решение есть! Если вам нужно наполнить большую ёмкость под краном, используйте обычный совок. Установите его так, чтобы вода стекала в ведро или, скажем, большую вазу по его ручке с обратной стороны совка.

2. Как правильно вытаскивать мусорные мешки из ведра

Если у вас постоянно рвётся мусорный мешок, когда вы его достаёте из ведра, то этот лайфхак для вас. Фото © Shutterstock

Вытащить полный мешок для мусора из ведра может оказаться непростой задачей. И дело не в том, что он полон. Просто при его вытягивании наверх образуется вакуум, который как бы засасывает всё содержимое назад в ведро. Чтобы избежать рваного пакета и разбросанного мусора по вашей кухне, просверлите пару отверстий в нижней части ведра. Когда вы будете доставать мешок, они обеспечат "подсос" воздуха и исключат появление вакуума. С этим лайфхаком больше никаких трудностей и порванных пакетов!

3. Как правильно складывать вещи

Наверняка вам знакома ситуация: кажется, что складывать вещи просто некуда, заполнен весь шкаф. Возможно, дело не в том, что вы давно не проводили ревизию, а в неправильной организации. Рассказываем секрет, как убрать вещи, чтобы они не мялись и занимали меньше места! Знаете ли вы, что можно сэкономить немало пространства в шкафу или даже в чемодане, если положить в него вещи, предварительно их свернув в "трубочку"? Сворачивайте одежду в плотные рулоны — в таком виде она займёт меньше места и не помнётся. Во многих случаях этот лайфхак реально помогает. Попробуйте, не пожалеете.

4. Как правильно выровнять шаткую мебель

Для выравнивания шаткой мебели воспользуйтесь простой монеткой. Фото © Freepik

Шатающаяся мебель жутко раздражает. Некоторые пытаются не обращать внимания, кто-то использует случайные предметы для выравнивания, а другие и вовсе могут выкинуть предмет интерьера. Вместо популярных подкладок из многократно сложенных кусочков бумаги используйте более надёжное средство: мелкие деньги — монеты. Свяжите их клеем и прикрепите к ножке мебели, которая не хочет стоять ровно. Работает прекрасно!

5. Как правильно сверлить, чтобы защитить пол

Наверняка многие из вас сталкивались с тем, что после сверления одного лишь отверстия в стене на полу оказывается столько грязи, как будто вы штробили полквартиры. Прежде чем приступить к работе, поместите сложенный стикер клейкой стороной вверх под место сверления. Он соберёт мусор, и вы сможете легко от него избавиться.

6. Как правильно охладить напитки

Вы вот не знали, а охладить напиток можно чрезвычайно быстро. Просто оберните бутылку в бумажное полотенце и уберите в морозилку. Фото © Shutterstock

А вы знали, что влажное бумажное полотенце охлаждает в морозильной камере жидкость всего за две минуты! Вам нужно как можно быстрее охладить какой-нибудь напиток, например газировку? Тогда намочите бумажное полотенце или туалетную бумагу и оберните им бутылку. Далее поставьте её в морозилку — и всего через пару минут наслаждайтесь холодным волшебным эликсиром.

7. Как правильно чинить деревянную мебель