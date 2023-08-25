Хозяйка Барби-собаки из Воронежа раскрыла, чем покрасила питомца
SHOT: Розовую собаку из Воронежа перекрасили человеческим тоником для волос
Елена с любимой розовой собакой Лесси. Обложка © t.me / SHOT
Барби-собаку, покорившую сердца многих воронежских девочек, покрасили в розовый цвет человеческим тоником для волос. Об этом SHOT рассказала хозяйка Елена.
Жительница Воронежа рассказала об идее перекрасить собаку в розовый цвет. Видео © t.me / SHOT
Оказалось, что собаку зовут Лесси и ей уже девять лет. По словам владелицы, она обожает свою общительную питомицу, поэтому Барби-трендом решила убить сразу двух зайцев — порадовать не только её, но и прохожих. В итоге Елена покрасила собаку обычным шампунем, которым "пользуются все девчонки".
Елена с любимой розовой собакой Лесси. Фото © t.me / SHOT
Как уже рассказывал Лайф, дама с розовой собачкой стали героями местных пабликов. Хозяйка перекрасила питомца, вдохновившись Барби-трендом, чем удивила немалое число воронежцев. SHOT также сообщал, что необычным видом пёселя уже заинтересовались в зоозащитных организациях и МВД.