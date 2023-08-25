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25 августа, 14:34

Хозяйка Барби-собаки из Воронежа раскрыла, чем покрасила питомца

SHOT: Розовую собаку из Воронежа перекрасили человеческим тоником для волос

<p>Елена с любимой розовой собакой Лесси. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/56143" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Елена с любимой розовой собакой Лесси. Обложка © t.me / SHOT

Барби-собаку, покорившую сердца многих воронежских девочек, покрасили в розовый цвет человеческим тоником для волос. Об этом SHOT рассказала хозяйка Елена.

Жительница Воронежа рассказала об идее перекрасить собаку в розовый цвет. Видео © t.me / SHOT

Оказалось, что собаку зовут Лесси и ей уже девять лет. По словам владелицы, она обожает свою общительную питомицу, поэтому Барби-трендом решила убить сразу двух зайцев — порадовать не только её, но и прохожих. В итоге Елена покрасила собаку обычным шампунем, которым "пользуются все девчонки".

Розовая собака по кличке Лесси. Фото © t.me / SHOT

Розовая собака по кличке Лесси. Фото © t.me / SHOT

Розовая собака по кличке Лесси. Фото © t.me / SHOT

Розовая собака по кличке Лесси. Фото © t.me / SHOT

Елена с любимой розовой собакой Лесси. Фото © t.me / SHOT

Елена с любимой розовой собакой Лесси. Фото © t.me / SHOT

Как уже рассказывал Лайф, дама с розовой собачкой стали героями местных пабликов. Хозяйка перекрасила питомца, вдохновившись Барби-трендом, чем удивила немалое число воронежцев. SHOT также сообщал, что необычным видом пёселя уже заинтересовались в зоозащитных организациях и МВД.

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Николь Вербер
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