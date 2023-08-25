Хозяйка Барби-собаки из Воронежа раскрыла, чем покрасила питомца

Оказалось, что собаку зовут Лесси и ей уже девять лет. По словам владелицы, она обожает свою общительную питомицу, поэтому Барби-трендом решила убить сразу двух зайцев — порадовать не только её, но и прохожих. В итоге Елена покрасила собаку обычным шампунем, которым "пользуются все девчонки".