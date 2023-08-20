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20 августа, 05:00

10 смешных пушистиков, которые нагло отказываются вести себя нормально

Некоторые питомцы, несмотря на свою милую внешность, могут быть настоящими балбесами и вызывать настоящий хаос в доме своих владельцев. В этой подборке покажем 10 таких дуралеев, которые вас точно рассмешат.

Одолжил солнцезащитные очки папы и теперь хожу в них. Как вам?

Фото © kingdomofanimals.com

Фото © kingdomofanimals.com

Вот что происходит, когда у тебя глючит кот.

Фото © kingdomofanimals.com

Фото © kingdomofanimals.com

Когда вы хотите немного отдохнуть во время прогулки, просто сделайте это! Хватит беспокоиться, что подумают другие.

Фото © kingdomofanimals.com

Фото © kingdomofanimals.com

Удобно тебе?

Фото © kingdomofanimals.com

Фото © kingdomofanimals.com

Я после рабочего дня дополз домой.

Фото © kingdomofanimals.com

Фото © kingdomofanimals.com

Да, мне так нравится. Проблемы?

Фото © kingdomofanimals.com

Фото © kingdomofanimals.com

Другого места полежать не нашлось, смирись, раб.

Фото © kingdomofanimals.com

Фото © kingdomofanimals.com

Как некультурно...

Фото © kingdomofanimals.com

Фото © kingdomofanimals.com

Есть мнение, что это за выражение мордочки?

Фото © kingdomofanimals.com

Фото © kingdomofanimals.com

Я во время йоги.

Фото © kingdomofanimals.com

Фото © kingdomofanimals.com

10 питомцев в классных нарядах, которым пора на Неделю моды в Париж

10 питомцев в классных нарядах, которым пора на Неделю моды в Париж

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kingdomofanimals.com

Сергей Трофимов
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