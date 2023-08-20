10 смешных пушистиков, которые нагло отказываются вести себя нормально
Некоторые питомцы, несмотря на свою милую внешность, могут быть настоящими балбесами и вызывать настоящий хаос в доме своих владельцев. В этой подборке покажем 10 таких дуралеев, которые вас точно рассмешат.
Одолжил солнцезащитные очки папы и теперь хожу в них. Как вам?
Вот что происходит, когда у тебя глючит кот.
Когда вы хотите немного отдохнуть во время прогулки, просто сделайте это! Хватит беспокоиться, что подумают другие.
Удобно тебе?
Я после рабочего дня дополз домой.
Да, мне так нравится. Проблемы?
Другого места полежать не нашлось, смирись, раб.
Как некультурно...
Есть мнение, что это за выражение мордочки?
Я во время йоги.