10 смешных пушистиков, которые нагло отказываются вести себя нормально

Одолжил солнцезащитные очки папы и теперь хожу в них. Как вам?

Вот что происходит, когда у тебя глючит кот.

Когда вы хотите немного отдохнуть во время прогулки, просто сделайте это! Хватит беспокоиться, что подумают другие.

Удобно тебе?

Я после рабочего дня дополз домой.

Да, мне так нравится. Проблемы?

Другого места полежать не нашлось, смирись, раб.

Как некультурно...

Есть мнение, что это за выражение мордочки?