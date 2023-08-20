Россиянам указали на тревожный знак в поведении собаки, требующий коррекции

Попытки собаки защитить хозяина от окружающих без видимых на то причин свидетельствуют о наличии проблем в поведении питомца, которые необходимо устранять при помощи коррекции. Такой совет дал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам эксперта, важно вовремя обратить внимание на агрессию, которую собака проявляет по отношению к другим людям или животным. Причин для её возникновения может быть множество. Например, таким образом некоторые четвероногие пытаются защитить источник пищи и комфорта в лице хозяина, в то время как другие питомцы попросту боятся окружающей среды.

"Когда собака защищает хозяина, она может лаять, рычать, отталкивать того, кто "посягает" на владельца, и даже травмировать его. Оставлять это без внимания нельзя, это может быть опасно как для самого животного, так и для окружающих. Обязательно нужно заниматься коррекцией такого поведения", — заявил Голубев в интервью "РИА Новости".

Питомцам нужно твёрдо показать, что их манеры неприемлемы, пояснил кинолог. Несогласие с действиями животного можно подкрепить курсом социализации, который поможет собаке привыкнуть к окружающему миру. На выбор конкретного метода влияет первопричина агрессии, добавил собеседник издания.