Собачникам раскрыли хитрости, которые помогут приучить питомца к водным процедурам

Собаку необходимо мыть не чаще одного-двух раз в месяц, чтобы не разрушилась естественная защитная плёнка на коже и шерсти верного друга. Причём приучать питомца к водным процедурам следует постепенно — и ни в коем случае не удерживать его в ванне против воли. Об этом рассказала зоопсихолог, кинолог и эксперт онлайн-школы современной гуманной кинологии PRO CONTACT Елизавета Орехова.

"Сначала просто ознакомить собаку с пространством ванной комнаты, дать питомцу освоиться. Далее можно начинать знакомство с покрытием ванны/душевой. Важно не заставлять животное прыгать в ванну, это может быть чревато травмами. Сейчас существуют специальные подиумы, лестницы и резиновые коврики, которые можно использовать для создания безопасного пространства для собаки", — объяснила она.

Во время знакомства собаке можно предложить поискать кусочки лакомства, чтобы ванная ассоциировалась у неё с чем-то интересным. Когда она сама начнёт заходить туда, то уже стоит включить воду, но не направлять в сторону питомца струю. При этом нужно наблюдать за реакцией любимца: увидите панику — выключайте. Когда же шум воды перестанет вызывать беспокойство, то можно немного намочить лапки, но переходить к мытью не следует. И помните: дополнительный стимул для собаки — вкусняшка. Многим хвостатым легче справляться с купанием, если хозяева предлагают им лакомство, даже есть специальные коврики для этого. А в случае неготовности собаки к водным процедурам, лапы после прогулки можно протереть с помощью тряпки, заключила эксперт в беседе с gazetametro.ru.