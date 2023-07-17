Владельцам собак рассказали, как уберечь их от ожогов лап в жару

Во время прогулок с собакой в жару следует держаться тенистой местности и избегать раскалённых покрытий, так как они могут обжечь "подушечки" на лапах питомцев. Об этом предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Гуляя с собакой, важно позаботиться о том, чтобы питомец не обжёг лапы в процессе прогулки. Избегайте раскалённых поверхностей, старайтесь гулять в тени, используйте защитные средства для лап или попробуйте специальную обувь", — посоветовал он.

Чтобы избежать получения питомцем ожогов и перегрева, можно выгуливать его рано утром и поздно вечером. Владельцы животных должны помнить, что асфальт намного горячее окружающего воздуха. По возможности лучше гулять там, где собака сможет находиться на траве. После прогулки необходимо тщательно осмотреть питомца, помыть лапы прохладной водой или смазать увлажняющим средством, резюмировал кинолог в беседе с РИАМО.