Кинолог назвал 5 верных способов выбесить собаку

Далеко не все действия человека вызывают у собак радостную реакцию. Нередко четвероногим питомцам может не понравиться общение со своим хозяином или незнакомцем, поведение которых расценивается животным как опасное. О причинах недружелюбного отношения братьев меньших рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

К основным раздражающим факторам, которые провоцируют собак на защиту, относятся агрессия, рукоприкладство, резкие жесты и насильственное принуждение к выполнению чего-либо. Кроме того, за запах алкоголя и непредсказуемые действия животные не любят пьяных людей, поделился Голубев.

"Кого-то может пугать чей-то громкий голос, другие опасаются, когда человек, например, сильно жестикулирует. Причин избегания общения с человеком может быть множество: от его недоброжелательного поведения до посторонних от него запахов", — объяснил кинолог в беседе с РИАМО.

Эти же правила действуют и в случае контакта с чужой собакой, когда вы находитесь в гостях. Незнакомцы могут насторожить питомца, поэтому его не следует сразу обнимать и гладить. Важно дождаться момента, когда животное убедится в безопасности и само захочет познакомиться, добавила в беседе с gazetametro.ru кинолог-зоопсихолог Ольга Стернина.