На Урале дрессировщица с 25-летним стажем избила собаку, потому что "немножко психанула"

В Верхней Пышме жители одной из многоэтажек забили тревогу из-за жестокого обращения с животными. Они обвиняют дрессировщицу собак в издевательствах над подопечными. В местных пабликах разошлись видеозаписи из лифта и с камеры домофона, на которых видно, как женщина пинает, предположительно, собаку и грубо поднимает животное за ошейник.

Дрессировщица грубо обращается с животными. Видео © Telegram / vpsity

"Женщина позиционирует себя как профессионального дрессировщика. Это что за методы? Жестокое избиение невинного существа? Подумайте, кому вы отдаёте на "воспитание" своих животных", — написал автор ролика.

Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, дрессировщицу зовут Наталья Красильникова. В соцсетях она с гордостью заявляет, что обучает хорошим манерам братьев наших меньших уже около 25 лет. Комментируя такие "воспитательные методы", женщина пояснила, что для этого были основания, но уточнила, что всегда рассчитывает силу при нанесении ударов животным. По её словам, собаки на видео (чёрная — её питомец, а светлая находится на передержке) лаяли на проходящего мимо шпица, за что и были "наказаны". В заключение Наталья призналась, что в тот день переборщила с воспитанием и "немножко психанула".

На момент публикации материала каких-либо комментариев от правоохранительных органов по поводу инцидента не поступало.