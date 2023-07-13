Зоозащитники требуют найти и наказать изверга, который изнасиловал кота Гришу из Тверской области

Кота изнасиловали в Тверской области. Ужасный инцидент произошёл в городе Вышний Волочёк. Питомца обнаружили во дворе на пересечении улиц Большая Садовая и Муслима Магомаева. Животное громко кричало, чем и привлекло к себе внимание.

Неравнодушные люди доставили кота в местную ветеринарную клинику, где и выяснилась жуткая судьба кота. Ветеринары обнаружили, что питомца кто-то изнасиловал и оставил умирать на улице. К моменту попадания кота в клинику вся задняя часть его тела была покрыта опарышами. В местной клинике ему оказали первую помощь, но больше ничем не могли помочь.

Пострадавший кот из Тульской области. Фото © VK / Кусочек счастья для бездомной кошки

Взять кота на передержку согласился фонд "Кусочек счастья для бездомной кошки". Чуть позже нашлись хозяева животного. Оказалось, что кот сбежал во время переезда и с тех пор его искала семья, не подозревавшая, что случилось с питомцем. В итоге было решено отправить пострадавшего в московскую клинику. Сейчас ветеринары борются за жизнь кота, его состояние оценивается как тяжёлое. Коту уже поставили диагнозы: травма мягких тканей, перелом таза, гиперкалиемия. Неравнодушные разместили на сайте change.org петицию с требованием возбудить уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными" и найти живодёра.