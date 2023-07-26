Кинолог объяснил агрессию собаки Джо Байдена отсутствием любви и дрессировки
Хирург Умнов: Пёс Байдена мог заразить сотрудников Белого дома сепсисом
Президент США Джо Байден и его собака Коммандер. Обложка © ТАСС / Planet Pix via ZUMA Press Wire
Укусы пса президента Штатов Джо Байдена по кличке Коммандер могли стать причиной развития сепсиса у работников Секретной службы США. Об этом рассказал хирург Александр Умнов, отметив, что собачьи укусы очень болезненны и чреваты обильным кровотечением, ведь эти животные наносят раны большой площади за счёт рывковых движений челюсти.
"Укус крупной собаки, такой как овчарка, может также привести к перелому костей и потере участка кожи с подлежащим слоем тканей. Кроме того, в слюне собак содержатся бактерии, которые вызывают местное воспаление (покраснение тканей, нагноение). В связи с этим укус собаки способен вызвать сепсис", — поделился врач в беседе с NEWS.ru.
Скорее всего, пёс президента США имеет все нужные прививки, в том числе и от бешенства. Однако, считает хирург, покусанным сотрудникам всё равно могли назначить курс лечения от этой болезни, благо сейчас он не требует 40 уколов.
А президент Союза кинологических организаций Владимир Уражевский считает, что Байдену нужно нанять для занятий со своей собакой хорошего специалиста-кинолога, который позанимается с Коммандером в течение существенного срока и завоюет его доверие. Собаке нужно чувствовать себя в семье на той территории, где она часто находится.
"Не имеет значения, это Белый дом, дворец или хижина. Здесь очень важно, чтобы с животным были контакт и понимание. Когда приходит новый охранник, сотрудник или сам хозяин, они должны понимать, как обращаться с собакой, как правильно давать команды", — объяснил Уражевский в беседе с "Газетой.ru".
Он также отметил, что такое поведение Коммандера, скорее всего, вызвано тем, что его дрессировкой в раннем возрасте занимались некомпетентные или нелюбящие люди. Такое поведение свойственно брошенным собакам, воспитанием которых занимались спустя рукава. Возможно, считает кинолог, в этом случае сыграла роль и плохая генетика пса.
Напомним, согласно сообщению газеты New York Post, немецкая овчарка президента США Джо Байдена по кличке Коммандер покусала семерых сотрудников Секретной службы за четыре месяца. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация.