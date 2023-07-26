Кинолог объяснил агрессию собаки Джо Байдена отсутствием любви и дрессировки

Укусы пса президента Штатов Джо Байдена по кличке Коммандер могли стать причиной развития сепсиса у работников Секретной службы США. Об этом рассказал хирург Александр Умнов, отметив, что собачьи укусы очень болезненны и чреваты обильным кровотечением, ведь эти животные наносят раны большой площади за счёт рывковых движений челюсти.

"Укус крупной собаки, такой как овчарка, может также привести к перелому костей и потере участка кожи с подлежащим слоем тканей. Кроме того, в слюне собак содержатся бактерии, которые вызывают местное воспаление (покраснение тканей, нагноение). В связи с этим укус собаки способен вызвать сепсис", — поделился врач в беседе с NEWS.ru.

Скорее всего, пёс президента США имеет все нужные прививки, в том числе и от бешенства. Однако, считает хирург, покусанным сотрудникам всё равно могли назначить курс лечения от этой болезни, благо сейчас он не требует 40 уколов.

А президент Союза кинологических организаций Владимир Уражевский считает, что Байдену нужно нанять для занятий со своей собакой хорошего специалиста-кинолога, который позанимается с Коммандером в течение существенного срока и завоюет его доверие. Собаке нужно чувствовать себя в семье на той территории, где она часто находится.

"Не имеет значения, это Белый дом, дворец или хижина. Здесь очень важно, чтобы с животным были контакт и понимание. Когда приходит новый охранник, сотрудник или сам хозяин, они должны понимать, как обращаться с собакой, как правильно давать команды", — объяснил Уражевский в беседе с "Газетой.ru".

Он также отметил, что такое поведение Коммандера, скорее всего, вызвано тем, что его дрессировкой в раннем возрасте занимались некомпетентные или нелюбящие люди. Такое поведение свойственно брошенным собакам, воспитанием которых занимались спустя рукава. Возможно, считает кинолог, в этом случае сыграла роль и плохая генетика пса.