Приставы выселили мать-одиночку с детьми и пенсионеркой в Екатеринбурге за долги

Жительница Екатеринбурга оказалась на улице с двумя детьми и матерью-пенсионеркой. Семья лишилась единственной квартиры из-за многомиллионного долга, возникшего в результате просрочек на фоне потери единственного источника заработка, сообщает местное издание Е1.ru.

Героиня неприятной ситуации была вынуждена влезть в кредиты из-за нехватки денег на лечение мамы, которая болеет раком. Займы сразу в нескольких микрофинансовых организациях привели к просрочкам, закрыть которые под залог трёхкомнатной квартиры помог частный инвестор. Изначально женщина рассчитывалась с ним вовремя, однако внезапная потеря работы превратила жизнь екатеринбурженки в страшный сон.

Из-за новых просрочек 320-тысячный долг вырос до двух миллионов, и кредитор решил вернуть свои средства через суд. Там встали на сторону инвестора, а квартира заёмщицы ушла с молотка. Отсрочка не помогла женщине погасить долг, а потому уже 18 августа к ней наведались приставы с новым собственником.

"Это было вероломно, без предупреждения. Я была на работе. Позвонили дети, плачут: "Мама, нам двери ломают", — заявила Елена.

По словам адвоката женщины, приставы действовали незаконно, так как служба не уведомила должника о дате выселения. Однако в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) считают, что сотрудники не нарушили рамок дозволенного.

"Исполнительные действия осуществлялись в рамках исполнительного производства, возбуждённого на основании решения Ленинского районного суда Екатеринбурга. Решение вступило в законную силу. Должники в добровольный срок это решение суда не исполнили. В этом случае выселение осуществляется в принудительном порядке", — пояснили в пресс-службе судебных приставов по Свердловской области.

К настоящему времени выселение семьи окончательно не завершено. Процесс был отложен, так как одному из детей женщины стало плохо и ему понадобилась помощь медиков. В ближайшее время их пообещали приютить знакомые.