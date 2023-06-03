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3 июня, 17:43

Многодетную семью из Челябинска хотят выселить из временного жилья в однушку

В Челябинске семья из 10 человек отказывается переезжать из временного жилья в маленькую однушку. Они уверены, что могут претендовать на квартиру в 100 кв. м., но администрация готова предоставить лишь 32 кв. м.

Отец восьмерых детей в Челябинске рассказал о планах местной администрации выселить семью в однушку. Видео © t.me / SHOT

По словам главы семейства Дмитрия Коняева, до 2020 года все 10 человек ютились в маленьком бараке с общей кухней и санузлом. Когда жильё признали аварийным, семью на время переселили в две двухкомнатные квартиры, где они будут жить до получения подходящих апартаментов в новом доме.

Теперь местный комитет по управлению имуществом и земельным отношениям просит Коняевых покинуть временные квартиры. Семье предоставили выбор: однокомнатная квартира со своим санузлом (32 квадрата, из которых 16 — жилая площадь) либо 900 тыс. рублей в качестве компенсации. Но семью ни один из вариантов не устраивает.

По словам юриста Дениса Родионова, у Коняевых есть все основания претендовать на жилплощадь в более чем 100 кв. м. Компенсацию семья также сочла недостаточной, так как даже если использовать её для первоначального взноса по ипотеке, потянуть её не удастся, поскольку отец работает водителем, а мать — в салоне красоты. Её сестра также утверждает, что семье положены льготы и 18 кв. м на человека, но всё тщетно.

Из-за того, что Коняевы отказываются покидать временные двушки, на семью подали в суд, чтобы принять официальное решение о выселении.

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Ранее адвокат Александр Бабичев рассказал, какие льготы и пособия могут получать семьи с детьми. Помимо таких известных соцпрограмм, как материнский капитал, россияне могут рассчитывать на некоторые льготы по ипотеке, авто и пособия для многодетных.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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