Приставы нашли алиментщика даже в пруду

Судебные приставы в Пермском крае выловили прятавшегося в пруду должника по алиментам и доставили в суд. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по региону.

Мужчина задолжал троим дочерям около 200 тысяч рублей, он не горел желанием помогать детям и заниматься их воспитанием. В результате на него составили административные протоколы. Суд назначил должнику наказание в виде работ на благо общества сроком 120 часов. Однако санкции он проигнорировал, стал скрываться и игнорировать требования о явке к приставам. Тогда на него составили протокол за уклонение от отбывания обязательных работ, а также возбудили уголовное дело за неуплату алиментов. Нашли приставы мужчину на берегу Кочевского пруда.

"Больше часа судебные приставы наблюдали за купанием должника. За это время мужчина успел несколько раз пересечь пруд в селе Кочево. Олимпийские рекорды ставились не просто так, неплательщику грозил арест, и уплыть от него нарушитель не смог", — говорится в сообщении.

После суда мужчину поместили в изолятор временного содержания для отбывания наказания за игнорирование обязательных работ. Если же он не выплатит долг, то его ждёт уголовное преследование.