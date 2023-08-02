В России предложили поощрять за хорошее отцовство бесплатным техосмотром и абонементом в спортзал
Психолог Ходош: У хороших отцов в России должны появиться льготы
Российских мужчин, которые на регулярной основе проводят время со своими детьми и участвуют в их воспитании, нужно поощрять на государственном уровне. Таким мнением поделилась психолог, бизнес-коуч Алёна Ходош. По её словам, это может быть бесплатное техобслуживание авто, абонемент в спортзал, дополнительный отпуск или гибридная форма работы.
Такой подход, по мнению эксперта, укрепит семьи и дополнительно мотивирует мужчин в России быть хорошими отцами.
"Можно, чтобы раз в год отцы сдавали сведения, подтверждающие их времяпрепровождение с семьёй, в органы социальной защиты. Это могут быть билеты на поезд или самолёт, выписки из отелей, справки из кружков, курсов, которые гласили бы, что конкретный мужчина действительно появлялся в том или ином месте со своими детьми", — предложила Ходош в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Ранее в российском Союзе отцов предложили дать работающим родителям дополнительные выходные. Кроме того, в России принят закон, согласно которому отцы получили право требовать алименты. Это теперь возможно, если мужчина один воспитывает ребёнка в течение трёх лет со дня его рождения.