В России предложили дать дополнительные выходные работающим родителям
В Союзе отцов предложили ввести для работающих родителей дополнительные выходные
Работающих родителей с детьми в возрасте до одного года можно куда более эффективно поддержать с помощью выходных с сохранением заработной платы, чем за свой счёт. Об этом заявил председатель Всероссийской общественной организации Союз отцов Юрий Солёнов, комментируя предложение депутата Госдумы Василия Власова о дополнительных выходных для трудящихся родителей с младенцами без сохранения зарплаты.
"А вот с сохранением зарплаты будет гораздо эффективней и качественнее в вопросах организации досуга, совместного времяпрепровождения и организации культуры общения и ухода за ребёнком", — заявил Солёнов в беседе с RT, добавив, что в идее предоставить родителям с детьми выходные за свой счёт нет ничего нового.
Ранее психолог рассказала, сколько отцу нужно проводить времени в день с ребёнком. Мужчина должен проводить с чадом по меньшей мере 45 минут в день, искренне интересуясь его заботами и увлечениями, а не ограничиваясь вопросами об успеваемости в школе.
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