В России предложили дать дополнительные выходные работающим родителям

Работающих родителей с детьми в возрасте до одного года можно куда более эффективно поддержать с помощью выходных с сохранением заработной платы, чем за свой счёт. Об этом заявил председатель Всероссийской общественной организации Союз отцов Юрий Солёнов, комментируя предложение депутата Госдумы Василия Власова о дополнительных выходных для трудящихся родителей с младенцами без сохранения зарплаты.

"А вот с сохранением зарплаты будет гораздо эффективней и качественнее в вопросах организации досуга, совместного времяпрепровождения и организации культуры общения и ухода за ребёнком", — заявил Солёнов в беседе с RT, добавив, что в идее предоставить родителям с детьми выходные за свой счёт нет ничего нового.