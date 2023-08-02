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2 августа, 12:56

В России предложили дать дополнительные выходные работающим родителям

В Союзе отцов предложили ввести для работающих родителей дополнительные выходные

Работающих родителей с детьми в возрасте до одного года можно куда более эффективно поддержать с помощью выходных с сохранением заработной платы, чем за свой счёт. Об этом заявил председатель Всероссийской общественной организации Союз отцов Юрий Солёнов, комментируя предложение депутата Госдумы Василия Власова о дополнительных выходных для трудящихся родителей с младенцами без сохранения зарплаты.

"А вот с сохранением зарплаты будет гораздо эффективней и качественнее в вопросах организации досуга, совместного времяпрепровождения и организации культуры общения и ухода за ребёнком", заявил Солёнов в беседе с RT, добавив, что в идее предоставить родителям с детьми выходные за свой счёт нет ничего нового.

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Ранее психолог рассказала, сколько отцу нужно проводить времени в день с ребёнком. Мужчина должен проводить с чадом по меньшей мере 45 минут в день, искренне интересуясь его заботами и увлечениями, а не ограничиваясь вопросами об успеваемости в школе.

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Юрий Лысенко
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