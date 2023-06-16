Министр труда анонсировал изменения в детских пособиях после поручения Путина
Котяков: Пособие по уходу за ребёнком будут платить при любой форме занятости
После внесения поправок в порядок выплаты пособия по уходу за ребёнком выплаты не будут прекращаться, даже если мать возобновит трудовую деятельность до того, как ребёнку исполнится полтора года. Об этом журналисту Лайфа рассказал в кулуарах ПМЭФ министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Министр труда и социальной защиты Котяков — об изменениях в выплатах пособия по уходу за ребёнком. Видео © LIFE
"По действующему законодательству предусмотрено, что если мать начинает свою трудовую деятельность, то это пособие, которое компенсирует утрату трудового заработка, перестаёт платиться. Сегодня было дано поручение, в принципе, мы говорили об этом и на отдельных сессиях, что оно будет продолжать платиться вне зависимости от того, будет мама трудиться или не будет. На весь период, пока ребёнку не исполнится полтора года", — объяснил Котяков.
На уточняющий вопрос нашего корреспондента о том, коснутся ли поправки только частичной занятости или же любой формы труда, в том числе и полной занятости, министр ответил, что любой.
В ходе своего выступления на ПМЭФ Владимир Путин поручил внести в законодательство изменение, которое позволит выплачивать пособия на детей до полутора лет в течение всего срока, начиная с их рождения и до достижения полутора лет. Кроме того, президент поручил дать чёткое определение частичной занятости, чтобы можно было распространить выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом на тех, кто работает в таком формате.
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