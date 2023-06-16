Министр труда анонсировал изменения в детских пособиях после поручения Путина

После внесения поправок в порядок выплаты пособия по уходу за ребёнком выплаты не будут прекращаться, даже если мать возобновит трудовую деятельность до того, как ребёнку исполнится полтора года. Об этом журналисту Лайфа рассказал в кулуарах ПМЭФ министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"По действующему законодательству предусмотрено, что если мать начинает свою трудовую деятельность, то это пособие, которое компенсирует утрату трудового заработка, перестаёт платиться. Сегодня было дано поручение, в принципе, мы говорили об этом и на отдельных сессиях, что оно будет продолжать платиться вне зависимости от того, будет мама трудиться или не будет. На весь период, пока ребёнку не исполнится полтора года", — объяснил Котяков.