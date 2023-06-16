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16 июня, 16:03

Министр труда анонсировал изменения в детских пособиях после поручения Путина

Котяков: Пособие по уходу за ребёнком будут платить при любой форме занятости

После внесения поправок в порядок выплаты пособия по уходу за ребёнком выплаты не будут прекращаться, даже если мать возобновит трудовую деятельность до того, как ребёнку исполнится полтора года. Об этом журналисту Лайфа рассказал в кулуарах ПМЭФ министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Министр труда и социальной защиты Котяков — об изменениях в выплатах пособия по уходу за ребёнком. Видео © LIFE

"По действующему законодательству предусмотрено, что если мать начинает свою трудовую деятельность, то это пособие, которое компенсирует утрату трудового заработка, перестаёт платиться. Сегодня было дано поручение, в принципе, мы говорили об этом и на отдельных сессиях, что оно будет продолжать платиться вне зависимости от того, будет мама трудиться или не будет. На весь период, пока ребёнку не исполнится полтора года", объяснил Котяков.

На уточняющий вопрос нашего корреспондента о том, коснутся ли поправки только частичной занятости или же любой формы труда, в том числе и полной занятости, министр ответил, что любой.

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В ходе своего выступления на ПМЭФ Владимир Путин поручил внести в законодательство изменение, которое позволит выплачивать пособия на детей до полутора лет в течение всего срока, начиная с их рождения и до достижения полутора лет. Кроме того, президент поручил дать чёткое определение частичной занятости, чтобы можно было распространить выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом на тех, кто работает в таком формате.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев
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