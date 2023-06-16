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16 июня, 13:13

Путин призвал выплачивать пособие по уходу за ребёнком-инвалидом при частичной занятости

Путин поручил дать чёткое определение частичной занятости в законодательстве

Президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме о необходимости дать чёткое определение частичной занятости в законодательстве. Он выступил с предложением распространить выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом и на тех, кто работает в таком формате.

"А чтобы здесь не было разночтений, нужно закрепить понятие частичная занятость в законе", объяснил Путин и дал распоряжение парламенту как можно быстрее принять соответствующие нормы.

Путин: Работать должно быть выгодно

Путин: Работать должно быть выгодно

Также в ходе выступления на ПМЭФ Путин отметил, что пособия на детей до полутора лет нужно выплачивать в течение всего их периода. Кроме того, глава государства предложил продлить до 2030 года программу зонтичного кредитования малого бизнеса.

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LIFE / Павел Баранов

Андрей Бражников
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