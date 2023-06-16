Путин призвал выплачивать пособие по уходу за ребёнком-инвалидом при частичной занятости
Путин поручил дать чёткое определение частичной занятости в законодательстве
Президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме о необходимости дать чёткое определение частичной занятости в законодательстве. Он выступил с предложением распространить выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом и на тех, кто работает в таком формате.
"А чтобы здесь не было разночтений, нужно закрепить понятие частичная занятость в законе", — объяснил Путин и дал распоряжение парламенту как можно быстрее принять соответствующие нормы.
Также в ходе выступления на ПМЭФ Путин отметил, что пособия на детей до полутора лет нужно выплачивать в течение всего их периода. Кроме того, глава государства предложил продлить до 2030 года программу зонтичного кредитования малого бизнеса.
LIFE / Павел Баранов