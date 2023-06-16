Путин призвал выплачивать пособие по уходу за ребёнком-инвалидом при частичной занятости

Президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме о необходимости дать чёткое определение частичной занятости в законодательстве. Он выступил с предложением распространить выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом и на тех, кто работает в таком формате.