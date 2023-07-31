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31 июля, 12:19

У отцов в России появилось право требовать алименты

Путин подписал закон о праве отцов требовать алименты

В России принят закон, согласно которому отцы получили право требовать алименты. Это теперь возможно, если мужчина один воспитывает ребёнка в течение трёх лет со дня его рождения. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Изменения вносятся в статьи 89 и 90 Семейного кодекса РФ. До сих пор там упоминалось право на алименты женщин (жён и бывших жён) в период беременности и в течение трёх лет со дня рождения общего ребенка. Такая возможность для мужчин была очень ограничена: только в пенсионном возрасте, при нетрудоспособности и если ребёнок является инвалидом.

Теперь же права требовать алименты может "супруг, фактически осуществляющий уход за общим ребёнком в течение трёх лет со дня его рождения". Или это может быть бывший супруг. Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

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Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец предложила разрешить досрочный выход на пенсию отцам, которые в одиночку занимаются воспитанием трёх и более детей, не достигших возраста 18 лет. Она уверена, что такая мера могла бы стать очередным средством по поддержке многодетных семей.

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Shutterstock

Андрей Григорьев
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