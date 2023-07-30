Юрист напомнил о праве взыскать неустойку по алиментам после 18-летия ребёнка

Алименты с родителя можно взыскать даже после совершеннолетия ребёнка. Как рассказал Ura.ru адвокат Московской коллегии адвокатов "Правовой диалог" Андрей Рабизов, можно также потребовать и неустойку за каждый день просрочки.

По его словам, ребёнок имеет полное право потребовать от родителя – неплательщика алиментов неустойку в размере 0,1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

"Подобным правом могут воспользоваться родитель и сам ребёнок даже после достижения им восемнадцатилетнего возраста. Если к моменту совершеннолетия образовалась задолженность по алиментным обязательствам, она не только не "обнулится", но и будет ежедневно увеличиваться за счёт неустойки", — пояснил юрист.

Адвокат также пояснил алгоритм действий для детей, оказавшихся в такой ситуации. Если ребёнку задолжали выплату алиментов, то для этой цели необходимо обратиться к судебному приставу, который обязан к моменту совершеннолетия ребёнка произвести расчёт задолженности по состоянию на актуальную дату с указанием размера просрочек по месяцам.