Юрист напомнил о праве взыскать неустойку по алиментам после 18-летия ребёнка
Юрист Рабизов: Взыскать неустойку по алиментам можно даже после 18-летия ребёнка
Алименты с родителя можно взыскать даже после совершеннолетия ребёнка. Как рассказал Ura.ru адвокат Московской коллегии адвокатов "Правовой диалог" Андрей Рабизов, можно также потребовать и неустойку за каждый день просрочки.
По его словам, ребёнок имеет полное право потребовать от родителя – неплательщика алиментов неустойку в размере 0,1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
"Подобным правом могут воспользоваться родитель и сам ребёнок даже после достижения им восемнадцатилетнего возраста. Если к моменту совершеннолетия образовалась задолженность по алиментным обязательствам, она не только не "обнулится", но и будет ежедневно увеличиваться за счёт неустойки", — пояснил юрист.
Адвокат также пояснил алгоритм действий для детей, оказавшихся в такой ситуации. Если ребёнку задолжали выплату алиментов, то для этой цели необходимо обратиться к судебному приставу, который обязан к моменту совершеннолетия ребёнка произвести расчёт задолженности по состоянию на актуальную дату с указанием размера просрочек по месяцам.
"Получив на руки постановление о расчёте задолженности, совершеннолетний сын самостоятельно определяет размер неустойки и готовит исковое заявление в суд. По итогам рассмотрения дела суд вправе взыскать с отца основной долг по алиментам, а также неустойку и сопутствующие судебные расходы, в том числе оплату услуг адвоката", — объяснил Рабизов.
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