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19 июля, 11:57

Госдума проголосовала за право отцов-одиночек требовать алименты

Депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении приняли закон, согласно которому отец-одиночка может требовать алименты на содержание себя и ребёнка с матери несовершеннолетнего.

Закон дополняет статью 89 Семейного кодекса РФ положением, согласно которому алименты могут требовать отцы, осуществляющие уход за общим ребёнком в период с рождения до трёх лет. Статья 90 дополняется положением, наделяющим вышеуказанным правом бывшего супруга. Документ теперь будет отправлен на голосование в Совет Федерации.

Отметим, что сегодня правом требовать алименты на содержание общего ребёнка преимущественно наделены женщины. Так, они могут подать заявление во время беременности или в течение первых трёх лет ребёнка. Представители же сильного пола могут рассчитывать на алименты, только если они являются пенсионерами, нетрудоспособными или в случае, когда общий с супругой ребёнок — инвалид.

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Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец предложила разрешить досрочный выход на пенсию отцам, которые в одиночку занимаются воспитанием трёх и более детей, не достигших возраста 18 лет. Она уверена, что такая мера могла бы стать очередным средством по поддержке многодетных семей.

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Freepik / prostooleh

Наталья Исакова
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