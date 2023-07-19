Госдума проголосовала за право отцов-одиночек требовать алименты

Депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении приняли закон, согласно которому отец-одиночка может требовать алименты на содержание себя и ребёнка с матери несовершеннолетнего.

Закон дополняет статью 89 Семейного кодекса РФ положением, согласно которому алименты могут требовать отцы, осуществляющие уход за общим ребёнком в период с рождения до трёх лет. Статья 90 дополняется положением, наделяющим вышеуказанным правом бывшего супруга. Документ теперь будет отправлен на голосование в Совет Федерации.

Отметим, что сегодня правом требовать алименты на содержание общего ребёнка преимущественно наделены женщины. Так, они могут подать заявление во время беременности или в течение первых трёх лет ребёнка. Представители же сильного пола могут рассчитывать на алименты, только если они являются пенсионерами, нетрудоспособными или в случае, когда общий с супругой ребёнок — инвалид.