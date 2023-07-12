С 1 августа повысят выплаты на детей: Где появятся новые пособия и кого затронет прибавка С 1 августа увеличится ряд выплат на детей. Что нового ждёт получателей пособий и льгот, кто получит больше и на сколько? 11 июля, 23:41 С 1 августа семьи с детьми получат повышенную выплату. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

С 1 августа 2023 года лишь в Московской области изменятся выплаты семьям с детьми. При этом изменения коснутся только малоимущих многодетных семей, проживающих в регионе. Такие семьи начнут получать ежегодную денежную выплату многодетной семье на каждого ребенка. Деньги будут платить, пока дети учатся в государственных или муниципальных образовательных организациях. Причем это касается начального, общего и среднего образования. Об этом рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Ирина Белова.

Размер, порядок и сроки предоставления ежегодной денежной выплаты многодетной семье устанавливаются Правительством Московской области. Проводить выплату будут раз в год.

— В августе на каждого школьника многодетные семьи Московской области получат по семь тысяч рублей. Это станет дополнением к уже существующей выплате на школьную форму, которая составляет три тысячи рублей. Таким образом, семьи получат в общей сложности 10 тысяч рублей, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Она добавила, что выплата положена семьям, где среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения. В данном случае это 17 277 рублей.

Если малоимущая многодетная семья в этом году не обращалась за такой мерой поддержки, то выплата на ребёнка будет зачислена одному родителю проактивно. Это значит, что писать заявление для её получения не нужно.

В том случае, когда семья в 2023 году по заявлению уже получила выплату на ребёнка в размере трёх тысяч рублей, то в августе оставшиеся семь тысяч будут зачислены на счёт родителя проактивно. В этом случае тоже не потребуется заявление. Все деньги переведут автоматически.

— Вообще, сейчас в Интернете содержится много недостоверной информации. В том числе о том, что, как и в период пандемии, семьям будет выплачена денежная поддержка на каждого школьника. Однако ни на федеральном, ни на региональном уровнях в настоящее время не установлены такие меры поддержки, — рассказала Ирина Белова.

Кстати, в дальнейшем запланирована индексация всех пособий и выплат на детей. Так, расходы федерального бюджета на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка повысятся в среднем на 35% в 2024 и 2025 годах по сравнению с 2023 годом. Это следует из проектов Социального фонда на следующие два года.

Рост расходов связан с увеличением размера прожиточного минимума и переходом на единое пособие. Тут стоит отметить, что единое пособие — это мера социальной поддержки для родителей и беременных женщин. С 1 января 2023 года она объединила в себе старые социальные выплаты на детей. С 2024 года планируется заменить единым пособием все ежемесячные выплаты, которые получают семьи с детьми до 17 лет включительно.

Авторы Нина Важдаева