С 1 августа повысят пенсии: Кому сделают прибавку и сколько она составит С 1 августа ряд категорий пенсионеров получат прибавку. Кому повысят выплаты, на сколько и каким образом будут делать перерасчёт? 9 июля, 23:41 С 1 августа повысят пенсии работающим пенсионерам. Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

С 1 августа повысят пенсии работающим пенсионерам. Прибавку сделают исходя из суммы страховых взносов, поступивших за 2022 год. Перерасчёт сделают автоматически. Писать заявление не нужно. Об этом рассказала юрист "Европейской юридической службы" Екатерина Туслякова.

Тут стоит отметить, что размер прибавки имеет ограничение. Максимум, который она может составить, — это три пенсионных балла. Здесь имеет значение величина зарплаты, а также продолжительность стажа. При повышении учитываются баллы, которые берутся за предыдущий год.

— Если пожилой человек знает, какой коэффициент прибавки ему положен, то он может узнать точную цифру на портале "Госуслуги". Можно уточнить информацию и в Социальном фонде. Кроме того, вычислить коэффициент можно самостоятельно. Для этого нужно знать формулу, в соответствии с которой производится расчёт. Тут нужно указать точную сумму полученной зарплаты, а также процент, который идёт на страховые взносы, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

При этом, как только работающий пенсионер перестанет трудиться, ему пересчитают пенсию. Она будет проиндексирована. В дальнейшем прибавку будут делать с 1 января. С этой даты делают перерасчёт пенсий неработающим пенсионерам.

Например, с 1 января 2023 года для неработающих пенсионеров на 4,8% выросла страховая пенсия. С 1 апреля на 3,3% проиндексировали социальную пенсию. Это дополнительная прибавка. Внеплановую индексацию на 10% делали в июне 2022 года.

— Также выплаты повысят людям, являющимся получателями страховой пенсии по старости и страховой пенсии по случаю потери кормильца. Это произойдёт в том случае, если они были назначены в 2022 или 2023 году и величина индивидуального пенсионного коэффициента была учтена не в полном объёме, — рассказала Екатерина Туслякова.

Кроме того, в августе пенсии повысят людям старше 80 лет. Уже со следующего месяца после своего дня рождения им сделают прибавку. Причём ощутимую. Фиксированная часть выплаты для них вырастет в два раза.

Стоит также отметить, что с 1 июля появились новшества для пенсионеров, проживающих за границей. Им стало проще подтвердить факт нахождения в живых. Для этого теперь достаточно отправить соответствующее заявление на портал "Госуслуги".

С 1 июля в новых регионах военные пенсионеры начнут получать пенсию по российским законам. Это относится к жителям Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Новые правила затронут и тех пенсионеров, которым положена военная пенсия, но сами они уехали из новых регионов до того, как их приняли в состав РФ. При этом получить выплаты могут не только сами жители, проходившие военную и приравненную к ней службу, но и члены их семей.

Авторы Нина Важдаева