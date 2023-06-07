Россиянкам объяснили, как взыскать алименты с уехавшего из страны отца
Эксперт Бессонова: Получить алименты с покинувшего РФ отца можно через приставов
Для того чтобы взыскать алименты с отца, который покинул страну, нужен судебный акт. Об этом заявила адвокат, основатель адвокатского кабинета Bona Fides Виктория Бессонова.
"Можно отнести приставам судебный приказ или исполнительный лист, сообщить последний известный адрес и сказать, что связи с должником вы не имеете. Приставы вправе возбудить исполнительное производство по последнему известному адресу должника, информацию об адресе они вправе запросить в МВД. Затем осуществляется розыск счетов и имущества", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".
Эксперт посоветовала написать заявления о розыске имущества должника и того, что нажито им в новом браке. Также стоит составить обращение об ограничении на выезд мужчины из РФ, права управления транспортом и о расчёте задолженности. Адвокат также отметила, что женщина имеет право написать заявление об объявлении должника в исполнительный розыск. При получении сведений о его выезде из РФ приставы могут обратиться за правовой помощью в государства, с которыми есть соответствующий договор.
Ранее Лайф писал, как заставить отца ребёнка платить алименты, если у него есть машина. Подробнее об этом рассказала адвокат по семейным делам Елена Корешкова.
ТАСС / Егор Алеев