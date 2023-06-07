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7 июня, 17:58

Россиянкам объяснили, как взыскать алименты с уехавшего из страны отца

Эксперт Бессонова: Получить алименты с покинувшего РФ отца можно через приставов

Для того чтобы взыскать алименты с отца, который покинул страну, нужен судебный акт. Об этом заявила адвокат, основатель адвокатского кабинета Bona Fides Виктория Бессонова.

"Можно отнести приставам судебный приказ или исполнительный лист, сообщить последний известный адрес и сказать, что связи с должником вы не имеете. Приставы вправе возбудить исполнительное производство по последнему известному адресу должника, информацию об адресе они вправе запросить в МВД. Затем осуществляется розыск счетов и имущества", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".

Эксперт посоветовала написать заявления о розыске имущества должника и того, что нажито им в новом браке. Также стоит составить обращение об ограничении на выезд мужчины из РФ, права управления транспортом и о расчёте задолженности. Адвокат также отметила, что женщина имеет право написать заявление об объявлении должника в исполнительный розыск. При получении сведений о его выезде из РФ приставы могут обратиться за правовой помощью в государства, с которыми есть соответствующий договор.

Юрист назвала случаи, когда дети обязаны платить алименты родителям

Юрист назвала случаи, когда дети обязаны платить алименты родителям

Ранее Лайф писал, как заставить отца ребёнка платить алименты, если у него есть машина. Подробнее об этом рассказала адвокат по семейным делам Елена Корешкова.

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ТАСС / Егор Алеев

Никита Осипов
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