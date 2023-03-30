"Ходи пешком!": Как заставить отца ребёнка платить алименты, если у него есть машина

Алиментные выплаты считаются первоочередными в сравнении с другими долговыми обязательствами, однако недобросовестные плательщики всячески пытаются избежать взысканий. Помимо уголовной ответственности, закон предусматривает меры, помогающие обеспечить взыскание алиментов, сообщила Лайфу адвокат по семейным делам Елена Корешкова.

Одна из них — это возможность ограничить должника в праве на управление любым транспортным средством. Как только плательщик не выплатил деньги на детей в установленный срок, судебный пристав-исполнитель выносит постановление в отношении должника о запрете водить автомобиль. Делает он это по собственной инициативе или заявлению получателя алиментов.

Копия постановления направляется в ГИБДД. Водительское удостоверение при этом не изымается, но садиться за руль неплательщику нельзя. Если он сделает это, то будет привлечён к административной ответственности — общественным работам на срок до 50 часов или лишится права управления машиной уже на целый год. Ограничение снимается, когда должник погасил задолженность.

Но такая мера не может применяться, если сумма долга не превышает десять тысяч рублей или автомобиль является источником дохода плательщика алиментов. Также невозможно ввести ограничение, если должник и его семья проживают в местности, куда трудно добраться, а значит, машина им необходима для жизни.

"Мера не вводится, если должник является лицом, которое пользуется автомобилем в связи с инвалидностью, или же на иждивении должника находится лицо, являющееся инвалидом I или II группы, или ребёнок-инвалид, и, соответственно, эти люди нуждаются в перемещении на автомобиле", — добавила юрист.