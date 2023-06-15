Юрист развеяла популярные мифы, из-за которых женщины не требуют алименты с отцов своих детей

Иногда женщины после развода не взыскивают алименты с отцов своих детей. Часто причиной тому становятся распространённые в обществе заблуждения. О них Лайфу рассказала адвокат Екатерина Лазаревич, в многолетней практике которой такие ситуации случались достаточно часто.

Адвокат Екатерина Лазаревич. Фото предоставлено Лайфу

Екатерина объяснила, что среди всего разнообразия причин можно выделить самые частые: мне от него ничего не надо;

он официально получает копейки;

он всё равно не будет платить;

потом отец сможет взыскивать алименты уже с ребёнка, когда тот повзрослеет;

если я не взыскиваю алименты, то в дальнейшем смогу лишить родительских прав нерадивого отца, который вообще не участвует в воспитании детей.

Все эти причины являются заблуждением, объяснила юрист. Каждый родитель обязан содержать своего ребёнка. Об этом прямо говорит закон. По уверенно складывающейся практике минимальный размер алиментов не может составлять менее половины прожиточного минимума в регионе проживания малыша.

Это значит, что по общему правилу размер алиментов составляет 1/4 от всех доходов родителя на одного ребёнка, 1/3 — на двоих детей и 1/2 — на троих и более, уточнила адвокат. Однако если отец официально не работает, имеет нерегулярный или меняющийся заработок, его доход ниже прожиточного минимума, то суд может назначить алименты в фиксированной сумме. Или альтернативно — часть дохода, но не менее половины или даже больше от прожиточного минимума.

Лазаревич отметила тот факт, что размер прожиточного минимума сильно поднялся за последние годы. Например, в Краснодаре он составляет 13 386 рублей. Половина от этого — сумма, пускай и незначительная, но вполне позволяющая оплатить часть расходов на ребёнка.

Взыскать алименты на содержание ребёнка, впрочем, как и на своё содержание в период беременности и до достижения ребёнком трёхлетнего возраста, женщина может, находясь в браке, и после его расторжения, сообщила Екатерина. Если отцовство официально установлено, взыскать алименты с биологического отца будет легко. А вот если мужчина не признал отцовство, для установления факта родства потребуется обратиться в суд.

В случаях, когда женщина не взыскивает алименты, она лишает себя и ребёнка возможности доказать факт недобросовестного исполнения отцом своих обязанностей по содержанию потомства, подчеркнула юрист.

Неуплата алиментов является одним из трёх оснований для лишения родительских прав. При этом у горе-отца прекращаются все права в отношении наследника, в том числе и на взыскание алиментов уже на своё содержание. А у ребёнка все права сохраняются, и даже на наследование, подытожила Лазаревич.